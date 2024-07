Las propinas pasarían a ser obligatorias en bares y restaurantes de todo el país

El sector de la gastronomía argentina estaría a punto de atravesar un cambio histórico y sus clientes, también. Esto se debe estarían dadas prácticamente todas las condiciones para formalizar que las propinas que reciben los mozos/mozas se incluida “de manera oficial” en las facturas que pagan quienes consuman en bares y restaurantes.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, sería el encargado de llevar adelante este viejo anhelo de Luis Barrionuevo, titular de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTGHRA).

“Uno de los primeros proyectos que saldría en las próximas horas vía decreto firmado por el Presidente Javier Milei, es el que habilita la inclusión de las propinas que habitualmente reciben mozos y empleados gastronómicos en las facturas a pagar en restaurantes y bares”, informó UTGHRA a través de sus redes sociales.

La información destaca también que esta iniciativa solucionaría el tema de la falta de efectivo, que muchas veces deja a los mozos sin su propina y, por ende, “mejorará los salarios del sector gastronómico”, sostuvo Barrrionuevo.

En caso de avanzar esta medida, los gremios afectados deberán modificar y reestructuras sus convenios laborales, teniendo en cuenta que ahora las propias serían reconocidas como parte del sueldo de los trabajadores del sector gastronómico.

Los dueños de los establecimientos gastronómicos también deberían readaptarse teniendo en cuenta que cambiaría el sistema de facturación y que la inclusión de la propina obligatoria aumentaría los costos operativos y administrativos de los negocios.

Esta no es la primera vez en la Argentina que se busca incluir a la propina de manera obligatoria en la factura de los restaurantes. En 2019 Barrionuevo había solicitado que la misma figure de manera oficial en las facturas de los locales gastronómicos con un monto equivalente al 14%, 16% o 18% del total de la consumición del cliente, según la categoría y facturación del local.

En la Argentina la propina no es obligatoria en la actualidad, aunque es común que los clientes dejen un 10% del total de la cuenta en el caso de que les haya gustado el servicio, pero en varias partes del mundo la propina está incluida en la factura.

El caso más cercano es el de Brasil, que carga un 10% adicional bajo el concepto “servicio” en la cuenta. Algo similar ocurre en Francia, dónde el servicio está generalmente incluido en la cuenta (service compris), aunque también es común dejar una pequeña propina adicional que varía entre el 5 y el 10% si el servicio ha sido muy bueno.

En los Estados Unidos la propina no es técnicamente obligatoria, pero sí es una cuestión cultural dejar entre un 15 y 20% del total del ticket. Algunos restaurantes sí añaden una propina automática para grupos grandes. Y en otros, no dejarla, puede hacer padecer al cliente el manifiesto disgusto del mozo/moza si no se la dejan.

Ahora se espera conciliar la iniciativa con los empresarios del sector gastronómicos que en estos momentos padecen notorias caídas de facturación en sintonía con lo que ocurre en la mayoría de los sectores comerciales.