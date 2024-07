El Gobierno acepta debatir la ampliación de la Corte, pero pone condiciones

"Si quieren debatir la ampliación de la Corte (Suprema), no hay ningún problema, pero los pliegos que nos tienen que aprobar son estos". Mientras dejan abierta la puerta a una negociación, desde el círculo más cercano a Javier Milei se esfuerzan por despejar las distintas especulaciones que trascienden desde distintos sectores políticos sobre el trámite que se lleva adelante el Senado para la designación del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García Mansilla como ministros del Alto Tribunal.

En Casa Rosada dicen que la estrategia del Gobierno "no cambió en nada" y que se mantiene la premisa que públicamente trazó el Presidente de que "se votan los dos ó no es ninguno", a pesar de que el poroteo que dejan saber los senadores da cuenta de que Lijo tiene un número superior de adhesiones a los dos tercios necesarios, mientras que García Mansilla es resistido por el bloque de Unión por la Patria y sectores dialoguistas. "Ariel tiene consenso con los gobernadores y el otro es el elegido por el Presidente. Por eso decimos que nada cambió. Si no votan a uno, tampoco van a tener al otro", reafirman.

Nadie se anima a decirlo en voz alta pero el ultimátum parece estar dirigido a los voluntariosos que ya juntaron los votos para Lijo más que para un espacio político determinado "Hoy no están los de García Mansilla, pero confiamos en que van a aparecer", repiten.