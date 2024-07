Milei firmó el Pacto de Mayo con 18 gobernadores y prometió “más desregulación”

Dos minutos antes de la medianoche, cuando ya lo aguardaban sus ministros y 18 mandatarios provinciales sentados frente a la Casa Histórica, el presidente Javier Milei hizo su aparición en el centro de la escena para dar inicio a la ceremonia de la firma del Pacto de Mayo, una demorada iniciativa de su gobierno que –tal como su nombre lo dice- inicialmente iba a firmarse en el mes de mayo en la Ciudad de Córoba.

Hacía una media hora que los dirigentes políticos habían comenzado a ubicarse en los lugares dispuestos frente a la Casa de Tucumán, lugar elegido por Milei para recrear una clásica imagen de la firma de la declaración de Independencia del 9 de Julio de 1816. El Pacto de Mayo había sido lanzado en marzo por el Presidente durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. Luego de innumerables dificultades del Gobierno para reunir a los gobernadores –y con el ruido político generado por el mega DNU y la Ley Bases- finalmente logró su objetivo.

La idea del Gobierno en todo momento fue darle un tono patriótico y fundacional al muy estudiado evento en el que se siguieron a rajatabla cada uno de los pasos estipulados de antemano. Lo único que se cambió fue el horario de inicio, ya que estaba prevista una vigilia antes de la medianoche, pero finalmente Milei llegó más tarde, justo a tiempo para que a las 0.00 una banda en vivo entonara las estrofas de Himno Nacional.

“No mantenemos rencores”

"Nosotros no miramos para atrás ni mantenemos rencores, lo único que tiene que hacer la política es llevar las ideas a la realidad", expresó Milei al brindar un discurso posterior por cadena nacional. "Quiero agradecerle a todos los presentes por haber venido a la casa histórica de nuestra Independencia", agregó. Luego se refirió a los gobernadores ausentes, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof, y los acusó de tener “anteojeras ideológicas y no querer “ceder sus privilegios”.

Milei calificó al Pacto de Mayo como “el puntapié del nuevo orden para nuestro país”. "Nos reunimos para reafirmar nuestros votos patrióticos", remarcó y enfatizó que "la defensa de la propiedad es la defensa de un derecho y el camino del crecimiento económico", por lo que prometió: "Desde el Gobierno perseguiremos una agresiva agenda de desregulación económica".

Así comenzó la jornada del Día de la Independencia, que en sus primeros minutos tuvo la firma del demorado pacto de diez puntos. En el ambiente, algunos de los gobernadores se mostraban más incómodos que otros. Sobre todo en el momento de saludarse con el Presidente, especialmente el peronista de Catamarca, Raúl Jalil, y el mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Antes de las provincias también firmaron el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en representación del Parlamento, ya que no estaba presente la vicepresidenta Victoria Villarruel, que acusó un estado gripal.

Karina también firmó

Sorprendió que también suscribiera al pacto la secretaria general de la Presidencia, hermana e inseparable del jefe de Estado, Karina Milei, que no representó a provincias o instituciones.

El Gabinete estuvo casi completo, ya que la ausente con aviso fue la canciller Diana Mondino, que seguía en Paraguay en la Cumbre del Mercosur a la que el Presidente decidió no asistir.

Sin representantes de la Corte Suprema, el único juez que dio el presente fue el miembro de la Cámara Nacional Electoral Alberto Dalla Vía, que tomó un discreto asiento en las filas del fondo.

Quién sí tuvo un lugar de privilegio fue el ex presidente Mauricio Macri, que se ubicó junto al otro ex jefe de Estado que aceptó la invitación, el puntano Adolfo Rodríguez Saá. Como se anticipó, no estuvieron ni Cristina Fernández ni Alberto Fernández.

Esteban Bullrich, aplaudido

La noche tuvo también la sorpresa de la participación del ex senador y ministro de Educación Esteban Bullrich, quien recibió un aplauso del resto de los presentes, que valoraron el compromiso y el esfuerzo que significa para una persona que padece de ELA estar en un acto a medianoche y con 7 grados de temperatura.

El rol que de ahora en más tendrán los gobernadores que eligieron estar este 9 de Julio en Tucumán es parte de los interrogantes que todavía quedan abiertos en la administración libertaria.

El paso del jefe de Estado por la capital provincial fue fugaz, ya que arribó pasadas las 23 y finalizado el acto emprendió el regreso a Buenos Aires para encarar los eventos programados para el Día de la Independencia en la Ciudad, con Tedeum y desfile militar incluidos.