Milei denunció una persecución judicial contra Bolsonaro en Brasil

La visita del presidente Javier Milei a Brasil fue marcada por su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en la localidad balnearia de Camboriú, donde se mostró junto al exmandatario local Jair Bolsonaro y acrecentó tensiones con el actual, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, a quien esta vez no nombró aunque realizó durísimas críticas a las políticas socialistas.

Milei agradeció a Jair Bolsonaro y a su hijo Eduardo por la bienvenida y declaró: “Realmente me hacen sentir como en casa y es siempre un placer estar entre amigos”.

Uno de los momentos más destacados de su intervención fue su defensa ferviente de Jair Bolsonaro, quien actualmente enfrenta investigaciones por su supuesto intento de golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula da Silva. “Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro”, expresó Milei.

El presidente argentino aprovechó su discurso para criticar al socialismo y a las políticas de “censura”. Describió el socialismo como una ideología que lleva al “desastre económico, social, político y cultural”, y argumentó que la censura es una herramienta utilizada por los socialistas para evitar confrontar sus ideas en el mercado libre de pensamientos.

“Porque como no se animan a enfrentarnos en el mercado de las ideas, porque saben que no pueden derrotarnos, lo intervienen y prohíben la circulación de las ideas que no les gustan”, afirmó Milei.

“La historia del mundo es testigo de que este tipo de comportamiento termina en censura y opresión. Y sin embargo, cada vez es más frecuente escuchar cómo en países donde uno creía que se respetaban los principios básicos de la democracia, se cometen aberraciones en materia de libertad de expresión y censura”, agregó el mandatario libertario.

La decisión de Milei de no participar en la cumbre del Mercosur ni reunirse con Lula da Silva ha sido interpretada como una señal clara de su alineación política y su postura crítica hacia el actual gobierno brasileño.

El presidente argentino concluyó su discurso con un llamado a la acción y la resistencia contra el socialismo. Subrayó la necesidad de mantener la libertad económica y política, y animó a sus seguidores a luchar por estos valores. “Vamos a salir de la miseria, les guste o no les guste a los socialistas, con su apoyo o sin su apoyo”, proclamó Milei, reafirmando su compromiso con las reformas económicas y la desregulación del mercado.

Al saltarse la cumbre del bloque comercial Mercosur en Paraguay y acercarse sigilosamente a Bolsonaro pocos días después de que la policía federal acusó al populista de derecha de un plan para malversar diamantes saudíes, Milei arremetió nuevamente contra el presidente izquierdista de Brasil, intensificando una peligrosa disputa con el mayor socio comercial de nuestro país.

Para la foto

Bolsonaro, mientras, publicó el domingo un video en el que saludaba a Milei con un fuerte abrazo y una palmada en la espalda antes de reunirse con él y su hermana y asesora, Karina Milei, entre otros asistentes. Los dos hombres se pararon junto a sus respectivas banderas nacionales para una sesión fotográfica que habría parecido presidencial si Bolsonaro no hubiera sido un expresidente caído en desgracia bajo investigación policial por su presunto intento de subvertir el resultado de las elecciones de Brasil de 2022.

La noche anterior, Bolsonaro inauguró el CPAC brasileño con un encendido discurso en el que declaró su deseo de que el expresidente estadounidense Donald Trump regrese a la Casa Blanca el próximo año. Él y Milei fueron vistos juntos más tarde esa noche, viendo a Uruguay eliminar a Brasil de la Copa América en una sala llena de asistentes y copas de vino vacías.

“Parece que se está pegando un tiro en el pie”, dijo sobre Milei Michael Shifter, académico de América Latina en el Diálogo Interamericano en Washington. “Es impactante y contraproducente para él burlarse de Lula de esta manera porque podría haber un gran costo para Argentina, que podría afectar su capacidad para llevar a cabo sus políticas”.

El jefe de Estado argentino también arremetió contra la “dictadura sanguinaria” del presidente venezolano, Nicolás Maduro. “Quiero decirles que soplan vientos de cambio en el mundo, que las ideas del socialismo empobrecedor han fracasado y la gente lo sabe”, afirmó.

Milei también dijo que algunos países cometen “aberraciones” contra la libertad de expresión y citó a Brasil.

“Son cosas que parecen lejanas o abstractas, pero cada uno mira lo que lamentablemente empieza a ocurrir hoy aquí en Brasil y lo piensa dos veces”, apuntó.

La CPAC reunió sábado y domingo a miles de simpatizantes bolsonaristas, como representantes del sector agropecuario o activistas antiaborto. Ente la multitud también había dobles de Bolsonaro y de Milei, observó un videorreportero de AFP.

Diferencias ideológicas que se intensificaron

Desde que Milei llegó al poder en diciembre con la promesa de solucionar la peor crisis económica del país en dos décadas, las relaciones entre Brasil y Argentina se han deteriorado rápidamente, aunque los cruces ya venían desde la campaña electoral en la que Lula dio su apoyo al candidato del kirchnerismo, Sergio Massa.

El libertario ha tildado a Lula de “comunista” y se ha negado a tratar con él. Lula le ha dado la espalda a Milei y exigió una disculpa por lo que considera sus “tonterías”. Los enemigos ideológicos se cruzaron por primera vez en la cumbre del Grupo de los Siete el mes pasado en Italia, donde sus esfuerzos por evitarse mutuamente, tanto como fuera físicamente posible, acapararon los titulares locales.

Los expertos dicen que mezclarse al margen de la reunión del bloque comercial sudamericano a desarrollarse mañana habría ofrecido a Milei una oportunidad de bajo riesgo para aliviar las tensiones con Brasil, que compra casi una sexta parte de las exportaciones de Argentina, abastece a la mayor parte de la industria automotriz argentina y respalda las intenciones de su vecino de obtener la ayuda que tanto necesita del Fondo Monetario Internacional.

En cambio, Milei ha redoblado su apuesta en política exterior que los expertos han criticado como equivocada. Muchos viajes a Estados Unidos sin entrar a la Casa Blanca y el cortocircuito con el gobierno socialista de España.