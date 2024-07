Bullrich se peleó con Macri y sus dirigentes dejaron la Asamblea del PRO

Los dirigentes cercanos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se retiraron de la reunión de la asamblea del PRO, partido que actualmente preside el ex mandatario Mauricio Macri.

En medio de gritos y una fuerte discusión sobre la relación del PRO con La Libertad Avanza (LLA), los allegados a la funcionaria nacional se retiraron del encuentro y dejaron al descubierto la ruptura del espacio.

La Asamblea, que se reunió para elegir autoridades, también determinó que "el PRO no se fusionará con otros partidos", más allá del "apoyo" a Javier Milei, algo que molestó al sector de Bullrich. La decisión parece el epílogo de “ruidos” que venían caracterizando la relación entre el ex presidente con la ex presidenta del PRO y actual ministra de Seguridad de la Nación.

“Somos el cambio o no somos nada”, se lee en el encabezado del comunicado que se envió a los medios tras la convocatoria a la elección de autoridades de la Asamblea del PRO. La orden del día–según dice- se destaca por una decisión tomada: “El PRO no se fusionará con La Libertad Avanza”. Seguidamente –y de modo contradictorio- aclara que “⁠Apoyamos al gobierno de Javier Milei y todas las iniciativas que acompañen el cambio que la Argentina votó”.

“Esta mañana se llevó a cabo la elección de autoridades de la Asamblea del PRO concluyendo la etapa de renovación de los órganos de gobierno partidario. Además, la Asamblea se pronunció en contra de la fusión con otros partidos políticos”, se detalla.

Y agrega: “Desde hace veinte años, el PRO tiene un objetivo claro: promover el cambio que mejore la vida de los argentinos. Como siempre lo hicimos, el PRO reafirma su compromiso y su vocación por ser protagonista de la transformación de la Argentina”.

El cierre hace una mención a la situación de crisis económica que atraviesa la sociedad: “El PRO es consciente del sacrificio que están realizando los argentinos y entiende la complejidad social y económica del momento. Por eso, seguimos trabajando para proponer las mejores soluciones y conformar los mejores equipos que aseguren la libertad de cada argentino para elegir su proyecto de vida y prosperar”.

Pero tanta moderación escondió –trascendería luego- una áspera discusión que terminó con el alejamiento de la ministra de Seguridad de Milei del partido que prohijó la carrera política de Mauricio Macro.