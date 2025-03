El Banco Central volvió a liquidar reservas para frenar al dólar y en cuatro días perdió más de US$ 1.000 millones

El Banco Central debió vender otros US$ 186 millones en su intento por frenar la escalada del dólar en todas sus versiones. Así Las reservas internacionales bajaron US$ 161 millones, hasta los US$ 27.045 millones.

Pero desde el viernes pasado registran una fuerte caída de US$ 1.057 millones.

El dólar minorista -sin impuestos- operó a $1.039,90 para la compra y a $1.099,51 para la venta, y muestra un leve avance respecto del cierre de la rueda del martes. En el Banco Nación, en tanto, el billete cotizó a $1.089,25.

Por su parte, el dólar blue retrocedió a $1.285.

En el segmento mayorista, la divisa norteamericana se ubicó en $1.069,75, 75 centavos por encima del cierre del martes.

Casi todos los contratos del dólar futuro registraron importantes bajas tras la disparada de los últimos días.

Diciembre fue la excepción, ya que subió 2,2%; para ese mes el mercado "pricea" un dólar oficial a $1.420 y un "crawling peg" del 5,2%.

El dólar MEP baja a $1.289,92 por lo que la brecha con el oficial se posiciona en el 20,6%.

El Contado con Liquidación (CCL) cede a $1.289,74 y el spread con el oficial se ubica en el 21,6%.

El dólar tarjeta o turista, y el ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, operó en $1.416,03.

El dólar cripto cotiza a $1.303.

El Bitcoin subió a US$ 85.127.