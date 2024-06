El Gobierno asegura que los sueldos están creciendo al doble de la inflación

El Gobierno hizo un balance de la evolución de los salarios reales desde el comienzo de su gestión y aseguró que “los sueldos están creciendo al doble de la inflación”. “Es la recuperación más significativa desde 2009", sumó desde la cuenta en la red social X de Oficina del Presidente.

Mediante ese posteo, el Ejecutivo le envió un mensaje al Congreso donde, el miércoles, se tratara la Ley Bases: “Para acelerar este proceso, debemos liberar la fuerza productiva de los habitantes de la Nación Argentina”.

Según la información hecha pública y que difundió la gestión mileísta, las cifras de abril -obtenidas por el Panorama Mensual de Trabajo Registrado elaborado por la Secretaría de Trabajo- mostrarían un incremento del 16,1% en los sueldos reales, “mientras que la inflación se situó en 8,8%”.

Se trata de un dato que surge del indicador Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que elabora la Secretaría de Trabajo y sirve como herramienta para el cálculo de la movilidad jubilatoria.

Según el economista y director de CP consultora Federico Pastrana, el Ripte no muestra la dinámica salarial hace años. “Incluye al sector público y privado, solo a trabajadores estables, no incluye no remunerativos, surge de un registro administrativo (no muestra). Es una remuneración imponible promedio, no el salario neto ni bruto promedio de nadie. Toma la base que se considera para los aportes de la seguridad social”, detalló.

El propio Gobierno aclara que “el Ripte no refleja necesariamente la evolución de los salarios del empleo privado registrado”.