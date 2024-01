El dólar sigue en alza y ya se vende a $ 1.250

El dólar libre operaba esta tarde con un aumento de $70, para venderse a $1.250 en el mercado paralelo y anotar su quinta suba consecutiva.

Deste modo, la cotización del billete estadounidense en el sector informal alcanzaba un nuevo récord en la "city" porteña. El "blue" había comenzado la jornada con una baja de $5, que revirtió al mediodía. Así, acumula un avance de $110 en lo que va de la semana y la brecha entre esa cotización y el dólar oficial se ubica en un 48%, el mayor nivel desde la devaluación del 13 de diciembre pasado.

La cotización oficial minorista se ubica en $838,25, mientras que el dólar tarjeta se cotiza a $1.341,20. Por su parte, el dólar mayorista sube 70 centavos, a $818,80. En cuanto a las opciones financieras, el MEP sube a $1.205,64 y el Contado con Liquidación (CCL) también opera al alza, a $ 1.260,33.

El Banco Central compró US$ 217 millones durante la rueda anterior y el nivel de reservas brutas quedó en US$ 23.996 millones. En enero la autoridad monetaria acumula compras por US$ 1.700 millones y desde el cambio de Gobierno, el 10 de diciembre pasado, esa cifra asciende a US$ 4.600 millones.