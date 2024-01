Ley Ómnibus: oposición allana el camino, pero aguarda gestos libertarios

En poco más de un mes, el oficialismo absorbió legisladores de otros bloques para convertirse en la segunda minoría y se garantizó un escenario de quórum para la Ley Ómnibus, reuniendo a los espacios que antes se alineaban en Juntos por el Cambio (JxC). La tarea legislativa avanza: en Diputados pretenden tener un dictamen esta semana, aunque incluso postergándose para la próxima estarían dentro de las fechas de su plan inicial.

Ahora todo depende del grado de flexibilidad que tenga el Gobierno para atenuar su intransigencia. La responsabilidad va hacia el Ejecutivo, ya sea en la figura presidencial, en los integrantes del Gabinete o en el equipo de asesores que intervinieron en la redacción del paquete de reformas. Eso reiteran los legisladores de los tres bloques (PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal -HCF-) que garantizarían la media sanción en Diputados, pero subrayan la necesidad de que cese la hostilidad de Javier Milei en sus declaraciones públicas, mientras sus ministros pronostican un escenario de mayor incertidumbre económica para la sociedad en caso de que no se acompañe su plan de gobierno.

Sin embargo, el encuentro entre representantes del oficialismo y estos bloques opositores durante el fin de semana abre un interrogante. ¿Se abre un panorama que incluso pueda trascender el tratamiento de una ley que le debe su nombre a lo pretencioso de sus reformas? Durante este martes, ese acercamiento en un despacho se convirtió en una mesa de negociación de gobernabilidad, que designó reuniones temáticas: sobre Energía (durante el mediodía); Educación; Cultura y Economía y Fisco (la última de la jornada).

Más tarde, mientras diputados del Frente de Izquierda y Unión por la Patria (incluso Margarita Stolbizer, de HCF) pedían continuar la discusión sobre el proyecto en el ámbito institucional y solicitaban la presencia de los ministros que aún no expusieron en comisiones, los gobernadores alineados en JxC realizaron un Zoom con los jefes de bloque de la Cámara Baja para pulir un preacuerdo.

En definitiva el ex JxC -nuevamente reunido para negociar el quórum- le ofrece una lapicera a La Libertad Avanza, cuyos diputados expresaron no contar con posibilidad de concretar reformas a la ley. Aún no se conoce al interlocutor que pueda realizar las modificaciones o bien compilar las demandas que requiere la oposición para ofrecer sus votos. Esa situación habilita a otra pregunta que circuló durante las jornadas de debate en comisión por parte de los opositores más reacios: ¿quiénes son los autores del proyecto?

Es alto el nivel de coincidencias entre el proyecto que defiende La Libertad Avanza y la posición del PRO, la UCR y parte de HCF. Al menos, en la Cámara de Diputados: en el Senado la posición mayoritaria de Unión por la Patria es más robusta, a tres votos del quórum, para lo que tendrán que captar voluntades de exaliados.