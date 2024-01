Déficit con Brasil de US$ 4.788 millones

La Argentina registró un déficit comercial con Brasil de US$ 4.788 millones en 2023, lo que lo transformó en el mayor rojo de los últimos seis años, de acuerdo a datos de la consultora Abeceb. El resultado surge de la diferencia entre los US$ 16.777 millones erogados en importaciones y los US$ 11.989 millones que ingresaron por exportaciones al país vecino.

El saldo negativo del año pasado fue 113% superior al de 2022, que había finalizado en US$ 2.245 millones. La dinámica en materia importadora tuvo dos partes bien diferenciadas: las compras crecieron 25,2% en los primeros siete meses del año y cayeron 12,3% entre agosto y diciembre.

Contrariamente, las exportaciones se incrementaron solamente en el primer trimestre (15,2% anual) y cayeron el resto del año, acumulando una baja de 14,2% entre abril y diciembre.