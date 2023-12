Diputados: el bloque del Pro anticipó su apoyo a las medidas de ajuste

El gobierno de Javier Milei ya se aseguró su primer aliado en el Congreso para votar el paquete de medidas de ajuste fiscal que anunció ayer el ministro de Economía, Luis Caputo: el bloque del Pro. Tras dos horas de reunión en la Cámara de Diputados, la tropa que responde a Cristian Ritondo anticipó que respaldará las iniciativas –al menos en general–, convencida de que es la única alternativa para atacar el déficit fiscal de cinco puntos del PBI que dejó como herencia el gobierno kirchnerista.

“Somos un partido responsable y queremos lo mejor para la Argentina, por eso vamos a evaluar todas las medidas que el Ejecutivo envíe al Congreso y acompañaremos en la medida que entendamos que son los cambios necesarios para dejar atrás el modelo de pobreza y estancamiento que nos deja el kirchnerismo”, sostuvo Ritondo al finalizar el encuentro.

¿Será un apoyo sin condicionamientos? “Eso lo evaluaremos cuando lleguen los proyectos al Congreso. Es probable que propongamos mejoras si vemos que son necesarias, pero los 40 votos del bloque van a estar”, aseguraron en la bancada. ¿Ese respaldo se va a mantener incólume pese a que la clase media asalariada y los jubilados serían los principales afectados por la devaluación y la suba de impuestos y tarifas? Aquí la respuesta es más difusa; varias fueron las voces que, durante el encuentro, plantearon sus reparos a que la ley de movilidad jubilatoria sea derogada sin más.

“El gobierno de Alberto Fernández la derogó en su momento. No podemos privarle esta herramienta a esta nueva gestión si la pide, pero debería tener un plazo, tal vez un año, no más”, sugieren en el macrismo. En la bancada advierten que los tiempos legislativos para la sanción de las nuevas leyes no deberían extenderse demasiado.