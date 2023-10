Macri: “Quien lidera la propuesta de cambio es Milei y hay que tener la humildad de reconocerlo”

El expresidente Mauricio Macri se pronunció públicamente a favor de Javier Milei y les pidió a sus seguidores que lo voten en el balotaje de 19 de noviembre, día en que se definirá el próximo presidente de la Argentina.

“Quien lidera la propuesta de cambio es Javier Milei y hay que tener la humildad de reconocerlo”, aseguró el fundador del PRO en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Dijo además que su esposa Juliana Awada “se quería morir” con su renovado protagonismo político, pero que su hija Antonia le solicitó que respalde al libertario en la segunda vuelta electoral. “Me dijo ‘Papá no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei. Si Antonia me dice eso, para mí es palabra sagrada. Ella también quiere un cambio”, contó.

Si bien el dirigente negó que haya una fractura en Juntos por el Cambio, lanzó duras críticas a dirigentes radicales a quienes que acusó de “transar” con el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el Congreso. Puntualmente, disparó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el senador Martín Lousteau y el diputado nacional y dirigente de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti.

“Ellos han tenido permanentemente reuniones con Massa, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Massa les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones sin aportes... Morales, Yacobitti y Lousteau transando por detrás de nosotros”, dijo.

Consultado por las críticas de Elisa Carrió, quien aseguró que a Macri le ganó su lado oscuro y siempre buscó pactar con Milei, el ex Presidente contestó: “Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien que no puede construir nada bueno y lo que tenemos que lograr es recordar quién nos dio poder, que es la gente, y eso es para construir, no para dañar”.