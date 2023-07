Escándalo en JxC por las críticas a Bullrich de un diputado cercano a Larreta

Dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) del sector de la precandidata presidencial Patricia Bullrich pidieron ayer que su rival, Horacio Rodríguez Larreta, solicite una "tajante retractación pública" al diputado de la Coalición Cívica (CC) Juan Manuel López, quien sugirió que un hipotético gobierno de la exministra padecería "dificultades" como las que tuvo el país en la crisis del 2001.

"No hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia interna que nos comprometimos a llevar adelante", dijeron en un comunicado dirigentes que respaldan a Bullrich, quienes pidieron a Larreta que "solicite una rápida y tajante retractación pública" de López.

Y advirtieron al alcalde porteño que "con la mayor fuerza posible" inste "a los miembros de su sector" a mantener las "diferencias internas en el ámbito democrático". "No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López, integrante del sector 'El cambio de nuestras vidas', que se referencia en su figura en estas elecciones internas, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si esta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias", agregaron.

El comunicado está firmado por los precandidatos Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia y Maximiliano Guerra y el exsenador Federico Pinedo, entre otros. "Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no solo no aportan nada a la buena convivencia democrática sino que, además, no representan los valores de JxC y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista", añadieron.

Ritondo dijo en radio que los dichos de López son "lamentables" y forman parte de "heridas que después cuestan cerrar".

"Hay que cuidar la casa en común. Espero que el jefe de ellos, que es Horacio, los llame a comportarse dentro de la convivencia democrática que debe tener un frente de estas características", explicó.

Las críticas de los bullrichistas se dieron luego de que López cuestionara la "velocidad" con la que la exministra de Seguridad pretende realizar "cambios". "Algunos creen que esa velocidad no va a ser sino con represión y ese orden que algunos manifiestan es ilusorio", había dicho el referente del espacio de Elisa Carrió.