Los gobernadores del PJ buscan a Alberto para que baje a Scioli

El comunicado que los gobernadores del PJ emitieron, en la tarde del miércoles, pidiendo que haya un candidato único alteró la vida interna del peronismo, en la que un sector de la dirigencia pelea por mantener a flote las Paso como sistema para dirimir candidaturas, y otro empuja la idea de que haya un solo nombre para la candidatura presidencial que esté avalado por toda la estructura.

“Nos congregamos con el objeto de hacer oír nuestra voz en la construcción de un país más justo, federal y democrático y exigimos la construcción de una lista de unidad con integración de carácter federal”, indicaron 13 mandatarios oficialistas luego de mantener una reunión en el CFI por casi 3 horas. Fue un mensaje contundente que buscó mover el escenario electoral del peronismo.

Los mandatarios provinciales le pedirán una reunión a Alberto Fernández en las próximas horas para plantearle la postura que acordaron en el CFI. La solicitud aún no llegó a Balcarce 50, donde estiman que el encuentro se terminará concretando la semana que viene. Presionarán para que haya un candidato de unidad y tanto Daniel Scioli como Agustín Rossi den de baja sus candidaturas.

Frente a esa presión, Scioli resiste. No está dispuesto a bajar su candidatura. Sabe que no es el candidato único que tanto piden los gobernadores, pero tampoco ve que haya alguien que encarne ese rol. Rossi está en la misma posición. Cree que no hay ningún candidato que mida 20 puntos y pueda convertirse en el nombre propio de la unidad. Los dos van a resistir hasta el límite del cierre de listas. Harán todo lo que puedan para tolerar la presión.

El exmotociclista sigue en campaña y deja trascender que no bajará su candidatura pese a la presión de los gobernadores, Sergio Massa y el Frente Renovador, que reclaman la unidad del espacio político detrás de un candidato y quieren dejar sin efecto la competencia en las Paso. Los intendentes bonaerenses tampoco están de acuerdo con esa metodología a nivel nacional. La postura empieza a juntar consenso con el paso de los días.

“Daniel sigue para adelante. Sigue armando en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias”, resaltó un dirigente político que forma parte del armado sciolista. Quienes lo frecuentan lo ven convencido de jugar hasta el final. La duda la siembra el kirchnerismo, que deja trascender que el exgobernador se alineará en el momento que Cristina Kirchner lo llame.

Después de la reunión de gobernadores en el CFI, el mandatario riojano Ricardo Quintela se encontró con Scioli para explicarle el sentido del documento. El exgobernador habló con algunos de sus dirigentes cercanos y desestimó la posibilidad de bajar la candidatura.

“¿Si me piden que me bajen es para poner a quién? Si a mi me va bien en las encuestas”, le dijo a uno de sus allegados. Además, le resaltó: “Si ellos tienen Paso en las provincias, por qué yo no puedo ir a las Paso. El ganador es el candidato y el resto acompaña”. Y en las últimas horas, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, lo cuestionó al decir que la “alarma que, sobre todo el embajador en Brasil, no se estén ocupando de conseguir inversiones en medio de una situación económica complicada para el país”.