Alberto Fernández: "Estamos en la senda correcta"

El presidente Alberto Fernández afirmó que el Gobierno está "en la senda correcta" y remarcó que quiere "un Estado fuerte, presente, que intervenga en los desequilibrios, que sea promotor de la economía".

"(Juan Domingo) Perón decía que gobernar es dar trabajo. Entonces, algo hemos hecho en esa materia. Tenemos los niveles de desempleo más bajos que se registran en la Argentina de la democracia. Creo que estamos en la senda correcta", sostuvo el mandatario.

Al encabezar la reapertura de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos (FANAZUL), ubicada en el partido bonaerense de Azul, el jefe de Estado subrayó: "Se está poniendo de pie la Argentina".

"Creemos que el país no puede quedar sometido a las reglas del mercado, sino que tiene que haber un Estado que impulse la economía y ponga equilibrios; queremos un Estado fuerte, presente, que intervenga en los desequilibrios, que sea promotor de la economía", añadió.

La fábrica cerró sus puertas durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y dejó un saldo 220 trabajadores despedidos.

En el acto en la localidad de Azul, Alberto Fernández remarcó: "El Gobierno que nos precedió entendió que sobraba, que no hacía falta que existiera y fue parte de una política generalizada que cerró muchas industrias convencidos de que la Argentina no es un país llamado a industrializarse".

Acompañado por su jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, el Presidente destacó la tarea del extitular de la AFI en la reapertura de la planta. "Me acuerdo cuando Rossi me planteó la reapertura de Fanazul y me habló de la importancia estratégica que significaba volver a ser capaces de producir explosivos en una lógica de política de defensa nacional", reveló en un guiño a quien es hoy precandidato a presidente.

"Acá no terminó la tarea, acá empieza", remarcó, y agregó: "Empezando a poner en valor la industria de la defensa, a las fabricaciones militares, a nuestras fuerzas armadas", vociferó al tiempo que remarcó que el respeto de las fuerzas a "la institucionalidad y con la sociedad argentina".

Por último, reveló que el país está "produciendo material que se usa en la minería" para exportarlo a Perú "a buen precio" y concluyó: "Tenemos que ser capaces de proveer el insumo que necesitan las mineras y seguir ingresando recursos porque esos explosivos que se exportan se convierten en dólares que necesita la Argentina".