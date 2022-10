Sergio Berni: "No hablo con Cristina"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, reveló que no habla con la vicepresidenta Cristina Kirchner desde que se alejó del kirchnerismo y apuntó contra la gestión del Frente de Todos (FdT) al señalar que "este Gobierno está terminando con la clase media". "No hablo con Cristina hace mucho tiempo porque desde que me alejé del kirchnerismo dejé de hablar con ella. No estamos peleados, le tengo gran afecto y cariño. Es una persona con la que milité 33 años", contó el funcionario en declaraciones televisivas.

Para Berni, el FdT se "apartó del proyecto de país" con el que llegó al Gobierno nacional y apuntó contra el kirchnerismo: "No es el mismo kirchnerismo que conocí en Santa Cruz con Néstor Kirchner en el año 89". Además, sostuvo que el movimiento fundado por Néstor Kirchner "se alejó de sus bases", razón por la que no mantiene un diálogo con la titular del Senado.