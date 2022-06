Sileoni: "Seguimos trabajando muy fuerte para resolver los problemas en 350 escuelas"

El director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, se reunió ayer con los gremios docentes, con quienes analizó las inversiones y planes de obras en marcha para solucionar los problemas de calefacción en colegios, y en ese marco aseguró que siguen "trabajando muy fuerte para resolver" esa cuestión que afecta "a 350 edificios".

"Fue una reunión respetuosa, en la que informamos a los gremios que integran el Frente de Unidad de Docentes Bonaerenses sobre un tema que es hoy un tema acuciante, y que tiene que ver con la falta de calefacción en escuelas bonaerenses", dijo Sileoni.

Explicó que en el encuentro "expusimos que tenemos alrededor de 11 mil edificios públicos de educación inicial, primaria, secundaria y especial y que un censo de infraestructura de 2020-2021 determinó que había 1.967 escuelas con problemas de gas, 1.200 de ellas no tenían suministro total o parcialmente".

"Después de una inversión muy importante, que hicimos a través de los consejos escolares y más de 1.500 obras de gran envergadura, hoy tenemos un remanente de 350 edificios que tienen problemas de suministros, muchos tienen la obra finalizada y están esperando la inspección de habilitación", precisó el titular de la cartera educativa.

Remarcó que "hemos reducido el problema pero reconocemos que para el que no tiene gas no le sirve mucho la comparación (entre los edificios con problemas con los que se encontró esta gestión y lo hecho por el Gobierno de Axel Kicillof), porque en este momento hay un derecho que no es cumplido". "Expusimos estas cuestiones, nos hicieron algunas observaciones interesantes respecto a medidas con los consejos escolares y cuestiones de gestión que hemos tomado", expresó. Sileoni aseguró que "seguimos trabajado muy fuerte para resolver los problemas o al menos reducirlo a su mínima expresión".

Tras la suspensión de clases en algunas escuelas y la reducción de horas de clases en otras, el Frente de Unidad sindical -que componen los gremios FEB, Suteba, Sadop, AMET y Udocba- pidió el encuentro con el ministro para "dar tratamiento específico a las condiciones prioritarias para el desarrollo de clases en el período de bajas temperaturas en las Escuelas bonaerenses".

Reclamo gremial

Un comunicado del Frente de Unidad Docente Bonaerense dado a conocer tras la reunión reconoció que el crecimiento de la inversión por parte del Gobierno bonaerense en obra de infraestructura es "inédito", a pesar de lo cual reclamó "por los problemas pendientes de resolución que afectan el normal funcionamiento de más de 400 escuelas, según el relevamiento propio".

Además, los gremios docentes pidieron "un mayor seguimiento por parte de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) sobre las responsabilidades de los Consejos Escolares y de los Municipios que reciben el Fondo de Financiamiento Educativo y deben invertir en infraestructura". "Las autoridades educativas informaron que el presupuesto para infraestructura está superando durante 2022 los $15.000 millones, que se destinaron para mejorar las instalaciones de gas $2.100 millones, se enviaron partidas de $375 millones a los Consejos Escolares para reparaciones y compra de artefactos, y se realizaron 1.552 intervenciones en edificios escolares", detalló el comunicado gremial.

Según los gremios, la DGCyE reconoció que "quedan 350 edificios con problemáticas de calefacción, en las que se está trabajando para resolverlas" y la cartera provincial recordó que "al comenzar la gestión había 1967 edificios de los niveles obligatorios con problemas serios en las instalaciones de gas". Ante la información de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, el Frente "insistió sobre la necesidad de la pronta resolución de las problemáticas para que todas las escuelas de la provincia tengan garantizadas las condiciones de funcionamiento según la normativa vigente.".

Por otra parte, el Frente de Unidad Docente Bonaerense retomó planteos vinculados a las reiteradas situaciones de conflicto y violencias que se expresan en las escuelas, reclamando la sistemática convocatoria al ámbito interministerial para el análisis y abordaje de este tipo de manifestaciones del conflicto social. Además, los gremios instaron a la conformación de Mesas Intersectoriales Distritales, para intervenir integralmente desde el territorio ante este tipo de situaciones complejas.

