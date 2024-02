Los gremios docentes irán a un paro de 24 horas el próximo lunes

Los gremios docentes bonaerenses Suteba, FEB y Udocba confirmaron que se suman al paro de 24 horas para el próximo lunes 26 convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera). La medida no afectará el normal inicio de las clases en la provincia porque el ciclo lectivo comienza el viernes 1 de marzo. No obstante los docentes ya se encuentran en las escuelas desde el 14 de febrero.

“Se realiza el 26 ya que varias provincias comienzan ese día y también Capital”, indicó María Inés Sequeira de Udeb Junín. “Todos los docentes, el 14 se hicieron presente en las instituciones. Están yendo. Hay capacitaciones, reuniones, ahora hay compensatorios”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Suteba, María Silvia Velasco indicó que “la movilización el 26 será al Ministerio de Educación. Se convoca al Palacio Pizzurno”. A su vez detalló que la razón de la fecha para la medida, se da porque hay 9 provincias que inician el próximo lunes.

“La Ctera es nuestra central, que define el paro. Y adherimos porque si bien el gobierno nacional convocó para la semana que viene, lo hace tarde. Y no está bien realizada la convocatoria”, indicó. Velasco enfatizó “el gran perjuicio a raíz del no giro de los fondos ya está hecho. En marzo los docentes no van a cobrar Fonid. Por eso igual se sostiene el paro”.

Corte de partidas

La medida de fuerza se da “en rechazo a la eliminación del Fonid. En defensa de todas las partidas para educación”, según señalaron desde FEB tras anunciar la adhesión al paro. Cabe recordar que el Gobierno nacional resolvió eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) creado en 1998 y prorrogado desde entonces por los diferentes gobiernos con distintas leyes y decretos, lo que en la práctica significa una reducción salarial del 10% para los maestros.

Asimismo, tras idas y vueltas, Nación resolvió convocar a una reunión con los sindicatos que representan a los maestros para el martes 27 de marzo, un día después del inicio de las clases previsto en el calendario escolar.

“Se ha dilatado intencionalmente la convocatoria a la reunión. Todos sabían cuándo se iniciaba el ciclo lectivo”, advirtió Sonia Alesso, a cargo de la Ctera, al tiempo que afirmó que, de todas formas, el martes 27 se presentarán a la audiencia a la que llamó el Gobierno nacional.

“Nosotros veníamos reclamando la convocatoria a la paritaria desde enero. Hemos tenido reunión, pero la convocatoria no se daba. Más allá de lo sectorial hemos planteado la urgencia y necesidad de que se enviaran los fondos que fueron retraídos de forma irregular a las provincias y a los docentes”, dijo.

En relación al comienzo del ciclo lectivo, el secretario de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, se mostró confiado en que las clases inicien normalmente en la provincia. Es que en las últimas horas el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), aceptó la propuesta salarial presentada por Axel Kicillof, que implica un aumento promedio del 20% sobre la base de cálculo correspondiente a diciembre de 2023, que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 2024.

“Desde el Gobierno bonaerense vamos a acompañar al movimiento docente en su reclamo por los fondos nacionales, más allá de los esfuerzos salariales que podamos hacer desde acá”, dijo por su parte el gobernador.