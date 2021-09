Andrés Larroque pidió cambios en el Gabinete

Andrés “Cuervo” Larroque, ministro del Desarrollo de la Comunidad de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y uno de los fundadores de la agrupación La Cámpora, reclamó ayer un recambio en el Gabinete de Alberto Fernández al asegurar que “todos somos prescindibles”. "No hay que enojarse, hay que escuchar a la gente. Tenemos la responsabilidad de tener los reflejos para dar esas respuestas. Los resultados tienen una característica nacional: por primera vez perdemos en una intermedia a nivel nacional y eso es algo de lo que tenemos que tomar cuenta", señaló Larroque.

Sobre las tensiones dentro del Frente de Todos por los cambios de Gabinete, advirtió: "Acá no hay un problema sobre si un dirigente se siente afectado o humillado en su autoestima. Acá somos todos prescindibles, todos estamos a disposición de un proyecto colectivo y fundamentalmente al servicio de la gente. Todo el mundo tiene que asumir la responsabilidad histórica que tiene". "Hay una tentación a los off y a tratar de operar la política desde ámbitos que no son para nada conducentes”, añadió.