“Sin acuerdo con el FMI, habría una situación muy desestabilizante”

“La razón por la cual debemos tener un acuerdo con el FMI es para resolver la situación dramática en la que dejó a la Argentina el Gobierno de Juntos por el Cambio”. El ministro de Economía, Martín Guzmán, subrayó la importancia de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en esa línea aseguró que las negociaciones están avanzadas.

Para el titular de Hacienda, la importancia vital de acordar con el organismo de crédito internacional es porque “la Argentina hoy no tiene la capacidad de pagar USD 45.000 millones en tres años. No hay forma de hacerlo. De modo que si no tuviésemos un acuerdo, enfrentaríamos una situación muy desestabilizante”.

En ese sentido, aseguró que “lo que estamos haciendo es evitar que esa situación en la cual nos dejó Juntos por el Cambio, efectivamente ocurra”.

Durante una extensa entrevista brindada al diario El Cronista Comercial, el funcionario aseguró que con el FMI se está avanzando y en dos frentes: “El primero, en construir un sentido común en la geopolítica sobre lo que Argentina necesita, y construir esos apoyos. Eso se hizo con la reestructuración con los acreedores privados para que el proceso terminase bien, y lo mismo se está haciendo ahora”, dijo. Y agregó: “Desde el punto de vista técnico, se ha ido avanzado en construir entendimientos en cada una de las instancias de negociación que hemos venido llevando a cabo en los últimos nueve meses”.

“Lo que buscamos es que el acuerdo sea bueno y para eso estamos trabajando. Hacer lo que hizo el Gobierno anterior, negociar en tres semanas y de espaldas al pueblo argentino lleva a daños. Lo que estamos haciendo es involucrar al pueblo argentino vía el Congreso y dar las batallas que tengamos que dar en el frente internacional para que las condiciones para la Argentina sean las apropiadas”, concluyó sobre el tema.

La inflación

Luego de conocerse el dato de inflación de junio, del 3,2%, Guzmán indicó que esperan que haya una baja sostenida en los próximos meses. Además, evaluó por qué ya se acumuló un alza del 25% del IPC.

En ese sentido, también fue contra la administración de Mauricio Macri: “Hay que diferenciar lo que se hizo entre 2015 y 2019 y lo de ahora. Cuando se dijo que la inflación se podía bajar a niveles de un dígito, no solamente eso no ocurrió sino que eso terminó yendo en la dirección contraria, creciendo a niveles muy dañinos para la capacidad de poder adquisitivo de las personas, la pobreza y la igualdad. Terminó en 53,8% en 2019”.

“Reducir la inflación es un proceso que requiere de abordar todos los problemas estructurales que se le han dejado a la Argentina. Y requiere de un rol del Estado fundamental en la coordinación incluyendo políticas de precios e ingresos”, explicó. Y agregó: “No es algo que se logre de un día para otro y además hay factores que escapan a la Argentina, que es lo que ha ocurrido en el mundo con la inflación de commodities y alimentos”. Para Guzmán, el contexto de pandemia “implicó en los primeros meses del año más inflación de aquella que se proyectaba en septiembre de 2020 cuando nadie podía anticipar la evolución del precio de los alimentos”. “Pero lo que hoy vemos es que la inflación intermensual está bajando”, indicó.