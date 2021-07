Alberto Fernández: "Hay quienes con los muertos hacen el negocio de dividirnos, de ponernos en veredas enfrentadas"

El presidente Alberto Fernández aseguró que hay "quienes negocian" con los muertos por el coronavirus para "dividir a los argentinos" y remarcó que el número de muertos que alcanzó el país le provoca mucho dolor.

"Estamos sufriendo mucho. Sufrimos cuando hubo un solo muerto. No necesitamos sumar muertos para sufrir. Estamos en cinco días de duelo porque llegamos a un número de muertos que nos duele mucho y que merecen nuestro reconocimiento y homenaje. Todos y todas perdimos algún afecto. Para nosotros no es intrascendente que eso pase", indicó el jefe de Estado mientras encabezaba el acto de inauguración de una planta depuradora de AYSA.

El primer mandatario estuvo acompañado por el gobernador Axel Kicillof, la titular de AYSA, Malena Galmarini y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

"Argentina no está pasando su mejor tiempo porque le ha tocado vivir en un mundo que no está pasando su mejor tiempo. Es un mundo muy difícil, enfermado, donde un virus imperceptible para el ojo humano fue capaz de dar vuelta la realidad del mundo y hacernos sufrir mucho", expresó Fernández.

En ese sentido, manifestó que la cantidad de muertes "no es un negocio" y señaló: "Hay quienes con esos muertos negocian. Hacen el negocio de dividirnos, de ponernos en veredas enfrentadas. Estoy seguro que a todos los argentinos cada muerte les duele por igual".

"En medio de tanto dolor hay que sobreponerse y avanzar. Alguien me dijo, cuando la pandemia empezó: 'No hagas nada, que se van a contagiar igual, que se mueran los que se tengan que morir'. Yo no me quedé con esa idea, sino que hice todo el esfuerzo para evitar que eso ocurra", subrayó haciendo referencia a una frase que el mandatario adjudicó a Mauricio Macri pero que éste posteriormente negó.

"Las vacunas se vencían en los depósitos de la aduana. El sarampión había vuelto al país. Tuvimos que salir a hacer un montón de hospitales modulares en todo el país. Recorrimos todo el mundo para buscar vacunas. Hablamos con todos. Fuimos uno de los primeros países que empezaron a vacunar. No fue fácil luchar para conseguir vacunas, fue complejo", explicó sobre la tarea de traer vacunas al país.

Y agregó: "Poco a poco las vacunas llegaron y cuando llegaron dijeron que eran veneno, que no servían, y asustaron a millones de argentinos. Hoy ya llevamos vacunados a más del 60 por ciento de los mayores de 18 años".

Además, se refirió a los logros de su gestión y dijo que en campaña se comprometió "a que los medicamentos de los jubilados sean gratis" y cumplió.

"Fuimos cuidando que los ingresos de los jubilados no queden por abajo de la inflación. Por eso dimos un bono que se va a sumar al aumento de septiembre. Paramos el siniestro aumento de tarifas que estuvo vigente hasta 2019. Hoy los jubilados pueden pagar la luz y tener los medicamentos", manifestó.

En referencia a la oposición, criticó: "Los que llevaron al país al default, los que nos endeudaron, los que dejaron al país sumidos en la miseria, vienen y nos explican cómo salir de la miseria".

"Anda por ahí un candidato en Entre Ríos que tuvo a su cargo el área de Obras Públicas y de Vivienda. Tuvo para entregar 14 mil viviendas y nos las entregó porque no quería que la gente sepa que fueron hechas en el gobierno de Cristina (Kirchner)", dijo sobre el ex ministro Rogelio Frigerio.

También hizo alusión a Martín Tetaz, al remarcar que el economista dijo "que los créditos UVA eran una gran solución" pero "solo beneficiaron a los bancos".

"Para nosotros, primero los últimos. Los que están sumergidos en la pobreza, los que no tienen casa ni trabajo", concluyó el mandatario.