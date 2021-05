Estiman que las muertes por Covid triplican las registradas

La OMS estima y reconoce que la cifra mundial de muertos por coronavirus está entre los 6 y los 8 millones de personas, una cifra muy por encima de los 3,4 millones de fallecidos registrados de forma oficial en todo el mundo y que supone el triple de muertos.

Muchos informes, algunos oficiales, han alertado del exceso de mortalidad que genera la pandemia. Son todos aquellos fallecidos que no forman parte de los registros oficiales. Eso se produce porque no se haya podido demostrar que haya muerto por Covid-19 o bien porque no han recibido atención sanitaria a tiempo.

Un número muy importante de todas estas cifras, un millón, se han alcanzado ya en América Latina y la gran mayoría, el 90%, en los cinco países más afectados por la pandemia: Brasil, Perú, México, Argentina y Colombia. En Europa, se calcula que los muertos por coronavirus estarían entre el 1,1 y el 1,2 millones, el doble de las 600.000 muertes que están reconocidas de manera oficial.

William Msemburi, analista de datos de la Organización Mundial de la Salud, dijo cuando se dieron a conocer estas cifras que "las muertes directas por la Covid-19 representan una fracción del verdadero impacto que ha tenido la pandemia". Además, añadió que los informes oficiales no representan una foto exacta de la pandemia porque "mucha gente murió antes de pasar un test de Covid-19".