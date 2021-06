Para evitar el default, pagarán 430 millones de dólares al Club de París

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció ayer que el Gobierno alcanzó un entendimiento con el Club de París para implementar “un puente de tiempo” hasta el 31 de marzo de 2022 para no caer en default y la puesta en marcha de un conjunto de pagos de alrededor de USD 430 millones a lo largo de un período de ocho meses.

“Hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo que nos permita no tener que enfrentar una situación de incumplimiento o default el día 31 de julio de este año”, dijo Guzmán en una conferencia de prensa.

Agregó que “en el período de ocho meses, en lugar de hacerse frente a los aproximadamente 2.400 millones de dólares programados, se hará frente a un conjunto de pagos que sumarán alrededor de 430 millones de dólares”, lo cual “implica un alivio financiero para la Argentina de 2.000 millones de dólares entre ahora y el 31 de marzo”.

Guzmán adelantó que el primer pago sería “el 31 de julio y un segundo será el año próximo”, en el marco de “un esquema de pagos proporcionales” que serán “a cuenta de capital” de la deuda total, detalló el ministro.

El titular del Palacio de Hacienda precisó que los USD 430 millones que el país abonará al Club de París a lo largo de los ocho próximos meses, no consistirán en un anticipo de deuda de la deuda total —como trascendió inicialmente—, sino que lo que se acordó es un esquema de pagos proporcionales que comenzará a hacerse efectivo el 31 de julio de este año, bajo el formato de pago “a cuenta del capital”.

“En ocho meses en lugar de hacer frente a los aproximadamente USD 2400 millones se hará a un conjunto de pagos que sumarán aproximadamente 430 millones de dólares”, dijo Guzmán, en referencia a que el Club de París es un club de acreedores al que la Argentina le “debe a 16 países y a 40 agencias internacionales”.

Estos detalles quedarán plasmados en un decreto que aún está en proceso de elaboración, manifestó el funcionario.

“En definitiva —continuó Guzmán—, se pagan 2.000 millones de dólares menos que los que estaban programados para 2021 y los pagos que se hacen se realizan a cuenta del capital”.

Luego, “una vez que tengamos un acuerdo con el FMI se retomarán conversaciones con el Club de París para buscar una reestructuración que permita crear las bases estructurales de cuál va a ser la relación entre la Argentina y el Club de París”, se explayó Guzmán.

Antes del acuerdo anunciado ayer, Argentina debía pagar una suma total de 2.430 millones de dólares con los acreedores del Club de París, y el plazo final para hacerlo era el 31 de julio próximo.