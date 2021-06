La familia de Guadalupe reclama más claridad sobre la búsqueda

El padre de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que desapareció en San Luis hace una semana, reclamó ayer que el ministro de Justicia de la Provincia, Luciano Anastasi, “tome contacto con nosotros y nos aporte claridad sobre la hoja de ruta de la búsqueda de mi hija”.

Angustiado, el hombre dijo que “nadie se comunica con nosotros” y agregó que “vemos el esfuerzo de la búsqueda pero la falta de resultados nos hace pensar que hay una desorientación” en ese intento.

“Con mi abogado debimos ratificar los datos que nos llegaron sobre la posible presencia de Guadalupe en una casa en las inmediaciones donde desapareció, porque el dato no había sido investigado” afirmó y agregó “finalmente se hizo y había una niña de características parecidas a las de mi hija, pero no era ella”. Lucero sostuvo que “aunque el dato no fue positivo, debía investigarse como todo lo que se aporta al expediente”. “Estamos angustiados y desorientados, porque todas las pistas se caen”, dijo y agregó que “vivimos un infierno”.