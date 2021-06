Mauricio Macri: “Esta es la elección más importante desde el regreso de la democracia”

“Esta es la elección más importante desde el regreso de la democracia”, dijo el expresidente Mauricio Macri durante la presentación de su libro Primer Tiempo en Mendoza y aseguró que en los próximos comicios se decidirá qué modelo de país tendrá la Argentina.

“Las libertades va a ser un tema central en estas elecciones. Definimos si vamos a vivir en democracia o si vamos hacia una autocracia, que es una forma elegante de decir que hay pérdidas de libertades y de convivencia democrática”, aseguró.

En un tramo de su exposición, el expresidente se refirió a Cristina Kirchner sin nombrarla. “Ella tomó 120 mil millones de deuda, nosotros 50 mil”.

“Es un ejército de demolición este Gobierno”, dijo el expresidente. “Hay que dejar atrás definitivamente el populismo para tener 20 años de crecimiento. El populismo empareja todo para abajo”, sostuvo Macri ante una consulta del público y al referirse a la Educación.

“Me gusta tomar contacto con la rebeldía de los mendocinos que tanto necesitamos en este momento”, dijo Macri y agregó: “También el libro es un aporte para recordar por qué estamos acá. Cuando ustedes eran muy chicos, tal vez estaban en el primario, me metí en política, porque entendí que la gente necesitaba vivir mejor y quería ayudarla a vivir mejor y para eso había que transformar la realidad”.

En el arranque de su exposición agregó: “Este libro muestra por qué a la vez que mucha gente quiere el cambio, llegado el momento, se da un sentimiento de dualidad. Dudamos y no colaboramos como nos habíamos comprometido a hacerlo”.

“Hay mucho miedo a perder lo poco que uno tiene. Pero uno no se da cuenta de que, cada vez, este sistema que tiene la Argentina, que cada vez es más cerrado y mafioso, solo ha ido generando más pobres”, dijo.