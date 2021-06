Eugenia Vidal: “En Juntos por el Cambio no hay jefes, sino liderazgos”

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró ayer que “en Juntos por el Cambio (JxC) no hay jefes, sino liderazgos”, defendió que existan “matices y diferencias” en las alianzas y tomó distancia de la titular del PRO, Patricia Bullrich, al señalar que “no es tiempo” de debatir candidaturas, en un contexto en el que la gente está sufriendo por la pandemia de coronavirus.

En diálogo con Radio 10, Vidal se diferenció de la denominada ala “dura” de JxC, advirtió que “los argentinos están agotados de que la política no dé respuestas y que (los dirigentes) se peleen entre ellos”, pero aceptó que “los extremos siempre son más ruidosos”, en alusión a expresiones de Bullrich.

Consultada por las declaraciones de la titular de PRO, quien juzgó “natural” que la exgobernadora compita en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones parlamentarias e ironizó con el hecho de que la alianza no puede “seguir esperando que decida”, Vidal retrucó: “Faltan 60 días para el cierre de listas”.

“Hay mucha gente que está acompañando a un familiar con un respirador en terapia intensiva, otros que perdieron a un ser querido y gente que perdió su trabajo y tuvo que cerrar su comercio; a partir del cierre de listas empezará la campaña, pero hoy no estamos en campaña y éste es un debate de la política, no de la gente”, argumentó.

Ante una pregunta sobre el alto perfil y sondeos que aparentemente favorecen a candidatos “duros” como Bullrich, Vidal consideró que “los extremos siempre son más ruidosos”.

Con relación a las evidentes diferencias en el seno de la coalición opositora, Vidal optó por restarle importancia a la cuestión.

“No hay jefaturas, sino varios liderazgos, entre ellos el del expresidente, sin duda”, dijo sobre Mauricio Macri, pero insistió: “No hay un jefe y creo que eso es bueno”.