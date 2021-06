"No hay conflicto con el campo"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que no existe un conflicto con el campo y que el Gobierno nacional mantiene un “diálogo constructivo” para poder avanzar en acuerdos, entre los que destacó los contactos con el Consejo Agroindustrial Argentino y otras entidades del sector.

“No, no veo conflicto con el campo. Hay algunas entidades políticas agropecuarias que tienen una posición política”, respondió el funcionario en una entrevista que publicó Infobae.

“Lo primero que hay que entender es que la Mesa del Enlace no es la representación del campo, sino que representa a una parte del sector agropecuario”, agregó.

En ese marco, Cafiero sostuvo: “Con el campo nosotros venimos trabajando con el Consejo Agroindustrial Argentino. Venimos trabajando también con todo lo que son los enclaves productivos del sector agropecuario”.

“Al campo le está yendo muy bien, también con nosotros. Creció la venta de maquinaria agrícola 93% en un año interanual entre el año pasado y este año”, subrayó.

Sobre el conflicto por la suspensión temporal de exportaciones de carne, contó que “nunca se cortó el diálogo” con los referentes del sector.

“Creemos que del diálogo constructivo con los sectores se va a poder avanzar en acuerdos. Y esos acuerdos, cuando se generan a partir del consenso, son políticas pública más duraderas y efectivas”, concluyó el jefe de Gabinete.