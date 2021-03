Villalba se refirió al cruce con Berni

El secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Eduardo Villalba, confirmó que recibió un "empujón" del ministro bonaerense, Sergio Berni, tras la aparición con vida de la pequeña M., y afirmó que "no" se le "cruza por la cabeza" devolver la agresión física.

"Es un suceso que en lo personal lo minimizo totalmente. Soy un muchacho que se crió en Avellaneda, no me crié en Mónaco, entonces un grito más, un grito menos, un empujón… Me parece que hay que minimizarlo", resaltó Villalba en declaraciones televisivas.

En ese marco, el segundo de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, subrayó: "¿Cómo voy a devolver un empujón? Ni se me pasa por la la cabeza. Me di media vuelta y me fui".

El pasado jueves, Berni se cruzó con Villalba, a quien le habría dicho: "¿Qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de puta?. "Vos y tu ministra (Sabina Frederic), que es una inútil, le hacen mal a la Policía. No me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto. Hijo de puta, te voy a cagar a trompadas", continuó Berni.