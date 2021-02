Fernández contra las denuncias: “Terminemos con la payasada”

El presidente Alberto Fernández consideró ayer que son una “payasada” las denuncias penales contra el exministro de Salud, Ginés González García, por las anomalías detectadas en el proceso de vacunación contra el coronavirus, a las que calificó como “una falta grave”.

“Detesto los privilegios; no los ejerzo ni me valgo de ellos; no soporto que eso ocurra”, aseveró el mandatario en una conferencia de prensa que ofreció ayer en México junto con su par de ese país, Andrés López Obrador, tras la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo de ese país.

Fernández aclaró que, cuando él se aplicó la vacuna contra el coronavirus, lo hizo “para convocar a la confianza ciudadana ante la campaña despiadada que hizo la oposición para hacer sentir a la población que la Sputnik V era veneno”.

Al respecto, el mandatario aseguró que “hasta lo denunciaron” por “estar distribuyendo veneno y ahora resulta que los que denunciaron piden que por favor se les dé el veneno a ellos y que consiga más”.

“El tema de las vacunas es muy sensible y debemos tratarlo con mucha seriedad porque el riesgo es que lo terminemos politizando”, indicó.

Consultado sobre las irregularidades que derivaron en la salida de González García del Ministerio de Salud, Fernández señaló que “el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de esa talla haya debido dejar su cargo”, pero apuntó: “Terminemos con la payasada, le pido a los jueces y fiscales que hagan lo que deben”.

El mandatario enfatizó que “no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila’”.

“No existe ese delito y no se pueden construir delitos graciosamente”, completó Fernández.

Recordó que la Justicia tiene “muchos delitos para investigar, como el negocio de los peajes de (Mauricio) Macri y el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, que fue un negocio para los amigos del poder”.

El fiscal federal Eduardo Taiano imputó el lunes a González García en la causa que investiga si hubo anomalías en el suministro de la vacuna contra el coronavirus a personas que supuestamente no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológica.

En paralelo, la jueza federal María Capuchetti realizó un procedimiento denominado “orden de presentación” en el Ministerio de Salud para recabar información para el avance de la pesquisa.

Taiano había pedido a la jueza que dispusiera el allanamiento del Ministerio de Salud y del Hospital Posadas para obtener esa información.