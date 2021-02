Duhalde: “Yo no gestioné ninguna vacuna, que explique el Gobierno”

El expresidente Eduardo Duhalde, incluido en la lista de los 70 vacunados contra el covid-19 por el Ministerio de Salud junto con su esposa, Hilda González, y dos de sus hijas, María Eva y Juliana, negó ayer que tenga que dar explicaciones por su inmunización fuera de los turnos correspondientes.

“Yo no gestioné nada, el que tiene que dar explicaciones es el Gobierno”, dijo ayer el expresidente en declaraciones a los medios.

Fue la única pregunta que respondió Duhalde, quien ante más consultas de este medio evitó seguir respondiendo. Por su edad, él y su esposa “Chiche”, exdiputada y senadora nacional, figuran entre los mayores de 70 años que podrían estar habilitados a aplicarse la Sputnik V en la nueva tanda que se habilitó.

Sin embargo, no se vacunaron pidiendo turnos como el resto, sino por decisión del Ministerio de Salud, que los incluyó en el listado de “esenciales” que Carla Vizzotti, nueva ministra, pidió difundir no bien asumió en el cargo el sábado pasado.