Autorizan "en carácter de emergencia" la aplicación de la vacuna china

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, autorizó ayer en carácter de emergencia la utilización de la vacuna desarrollada en China por Sinopharm, en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products.

La medida fue adoptada luego de pertinente recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Se trata de una vacuna inactivada, lo que significa que porta una versión del virus alterada genéticamente que le impide reproducirse y desarrollar la enfermedad, pero que genera una respuesta inmune en el organismo con capacidad protectora.

En su artículo primero la Resolución 688 afirma "Autorízase con carácter de emergencia la vacuna SARS COV-2 (células vero) inactivada, desarrollada por el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de la República Popular China en virtud de lo establecido por los artículos 8° y 9° de la Ley N° 27.573 y de conformidad con las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica".

La medida se tomó en el contexto de un acuerdo comercial entre el Gobierno nacional y la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino para la adquisición de un millón de dosis, que comenzarán a llegar a nuestro país en los próximos días.

Según informó la cartera sanitaria argentina, la vacuna requiere de dos dosis que deben aplicarse con al menos 21 días de diferencia, y puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8° C y permanecer estable durante 24 meses.

Los ensayos clínicos de Fase I y II, que fueron publicados en la revista médica The Lancet, demostraron que esta vacuna es segura y eficaz.

Los ensayos de Fase III también se realizaron en la Argentina por la Fundación Huésped en los centros Vacunar, con la participación de 3.000 voluntarios.