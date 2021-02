El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió la vacuna Sputnik V en medio del escándalo que se generó por el "vacunatorio VIP", que desencadenó la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García.

Fuentes del Palacio de Hacienda reconocieron que Guzmán también fue inoculado con la vacuna rusa por indicación del equipo médico presidencial para aquellas personas que forman parte de viajes oficiales al exterior.

En tanto, en la Casa Rosada dieron una versión diferente del hecho: la idea de que Guzmán se vacunara no vino de Presidencia, sino que fue "una recomendación de la gente del G20" anterior al escándalo que hoy se conoce como el "vacunatorio VIP".

Cerca del ministro no quisieron dar detalles de cuándo y dónde recibió Guzmán la vacuna Sputnik V, que escasea en medio del plan de vacunación que hoy prioriza al personal de salud y a adultos mayores.

Pese a no pertenecer a ningún grupo de riesgo, el caso de Guzmán es diferente al de otros dirigentes políticos que se adelantaron en el operativo de vacunación ya que pertenece a una primera línea del Poder Ejecutivo, anotado como "personal estratégico".

Desde el comienzo se definió por protocolo que al igual que el personal de salud, las primeras líneas de los poderes ejecutivos iban a tener la máxima prioridad en el orden de vacunación. En cambio, no se estableció el mismo criterio con los integrantes del Poder Legislativo.

Guzmán acompañará al presidente Alberto Fernández en su viaje a México y tenía pensado un viaje a Washington a fines de febrero, que se habría aplazado hasta el mes próximo.