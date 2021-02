La Corte Suprema dejó firme una de las condenas de Milagro Sala

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves por unanimidad un recurso de queja de la dirigente K Milagro Sala y confirmó así una condena a dos años de prisión que le había dictado la Suprema Corte de Jujuy por amenazas a policías. “Los voy a hacer volar a la mierda”, le había dicho la dirigente K a policías de una comisaría de Jujuy en el 2014.

La resolución señaló que la queja de la líder de la Tupac Amaru es solo un conjunto “de afirmaciones genéricas” que no reúnen los requisitos necesarios para un recurso ante la Corte.

“No se ha demostrado mínimamente la conformación de alguno de los supuestos habilitantes de la competencia extraordinaria de esta Corte”, señala la resolución firmada por los cinco miembros del máximo tribunal.

El fallo señaló que “los agravios de la parte no se dirigen contra la sentencia dictada por el superior tribunal provincial, sino contra lo sostenido en una decisión anterior, es decir, aquella que resolvió condenar a Sala”.

“Por consiguiente, tampoco en este caso puede darse por cumplido el requisito de la fundamentación autónoma, al haberse omitido toda refutación de los fundamentos de la sentencia apelada”, añadió.

La fundamentación autónoma “consiste en que el escrito de interposición del recurso extraordinario traiga un prolijo relato de los hechos de la causa, que permita vincularlos con las cuestiones que se plantean como de naturaleza federal, exige rebatir todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia a través de una crítica concreta y razonada, sin que, incluso, valga a tal efecto una nueva crítica general a las líneas principales de la argumentación del pronunciamiento resistido”. A ello cabe agregar que tal deficiencia en el recurso presentado por la abogada de Sala, Paula Álvarez Carreras, “no puede ser suplida mediante el recurso de queja”.

El fallo de 12 páginas fue firmado en forma digital por los cinco miembros de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.

El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó a principios de mes que debía rechazarse un recurso de queja que presentó Sala ante la Corte para revisar esa pena a dos años de prisión por amenazas.

Esta ya fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de Jujuy. Argumentó que no cumple con un “estándar mínimo de fundamentación”.

La defensa de Sala sostuvo que se “violó su derecho a la defensa” en este caso.

Así la Corte dejó firme, por primera vez, una condena contra Sala.

En enero, militantes K protestaron contra el máximo tribunal con la consigna, “La Corte, basurero de la democracia”, y tiraron bolsas de basura en el palacio de Justicia.