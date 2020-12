Ginés, a Pfizer: “Pareciera que no le tienen fe a la vacuna”

El ministro de Salud, Ginés González García, se refirió a los requisitos exigidos por el laboratorio norteamericano para firmar el contrato con la Argentina y dijo no entender sus exigencias.

Pfizer fue uno de los primeros laboratorios del mundo que inició el diálogo con el Gobierno argentino para concretar la venta de vacunas. Sin embargo, luego algo sucedió que impidió que la Argentina estuviera en la lista de países con acceso a esas dosis.

Cuando lo consultaron sobre el tema, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que pidieron “condiciones inaceptables” para firmar los acuerdos.

En una entrevista radial, el ministro sostuvo: “No entendemos por qué tienen tantas exigencias, pareciera que no le tienen fe a la vacuna”, disparó.

“Si con alguna firma ha sido generosa la Argentina, ha sido con Pfizer. Les ofrecimos la estructura para que hicieran el estudio clínico acá, hubo condiciones contractuales para las cuales hicimos una ley y hubo alguna cosa de la ley local que no encaja con lo que ellos quieren”, repasó el ministro.