Larreta va a la Corte tras la quita millonaria

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, comunicó anoche en una conferencia de prensa que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para frenar el anuncio que hizo el miércoles el presidente Alberto Fernández para quitarle un punto de la coparticipación a la Ciudad para financiar el aumento salarial de la Policía Bonaerense.

“No voy a contestar con la misma moneda, no voy a hacer una disputa personal, no voy a hacer un conflicto personal. No voy a cambiar mis convicciones por decisiones como estas, que considero erradas e inapropiadas”, sostuvo Rodríguez Larreta.

“La decisión que tomó ayer (por el miércoles) el Gobierno es inconstitucional y vamos a ir a la Corte a defender los derechos de la Ciudad. Mucha jurisprudencia dice que no se puede tomar una decisión así, y menos de un día para el otro”, continuó.

“Toda mi vida elegí el camino del diálogo, dejando de lado cualquier diferencia política. Acompañé al Gobierno en la renegociación de la deuda. Y ayer mismo con la situación difícil que se vivió con la Policía de la provincia de Buenos Aires, manifesté que no era la forma de manifestarse”, indicó el jefe de Gobierno.

“Lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo. Se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado. Para lograr la seguridad en la provincia de Buenos Aires se eligió la división. Nos encontramos con una medida intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dárselos a la Provincia”, detalló.

“Lo que es más grave aún: nos sacan fondos en el medio de la pandemia. Este año tuvimos que hacer una revisión para tener fondos para cuidar la salud de todos los porteños. Ahora, en el medio de esta situación, nos sacan los fondos. Hoy es la coparticipación de la Ciudad, mañana le pueden pasar a cualquier provincia. Necesitamos un federalismo en serio que cada provincia pueda crecer”, agregó Rodríguez Larreta.

“Para mí es un orgullo ver la transformación de la Ciudad, que viven y trabajan en la Ciudad. Lo que tenemos que buscar en el país es el progreso de todos los argentinos, igualar para arriba. Nunca voy a profundizar la división. Frente a decisiones arbitrarias, como la que tomó anoche el Gobierno nacional, los argentinos estamos acostumbrados a redoblar la apuesta. Tenemos que buscar formas diferentes para solucionar los problemas”, sostuvo.

Un minuto después de concluida la conferencia del jefe de Gobierno porteño, el presidente emitió un mensaje al respecto a través de su cuenta de Twitter, en torno del apoyo recibido de parte de 19 gobernadores que respaldaron la maniobra financiera.

“Agradezco a los gobernadores y las gobernadoras que respaldaron la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires”, señaló el Jefe de Estado.

Y agregó: “Es apenas un paso en la construcción de un verdadero federalismo que empiece a corregir los desequilibrios de nuestra patria”.

Vale señalar, el documento firmado por el grupo de mandatarios provinciales al que se refirió el Presidente no contaba con las rúbricas de Juan Schiaretti, de Córdoba, Gerardo Morales de Jujuy, Gustavo Valdés de Corrientes ni Rodolfo Suárez, de Mendoza.

Los tres últimos, de la UCR, llamaron incluso a Rodríguez Larreta para manifestarle su acompañamiento, según indicó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anoche.

--

