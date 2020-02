Se realizó el 1er Congreso de Formación Política organizado por la Escuela Raúl Alfonsín

La asociación “Escuela Raúl Alfonsín”, llevó a cabo el pasado sábado 15 de febrero en el Salón de Actos del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, su 1º Congreso de Formación Política, titulado “Agenda actual de la Socialdemocracia”. Para tal fin se contó con la presencia de destacadas figuras del Partido Radical y de otras fuerzas políticas, y de expertos extrapartidarios reconocidos por su labor en los ámbitos académico y profesional. La Escuela Raúl Alfonsín reafirmó así, el decidido compromiso que mantiene desde el año 2013, cuando surgió por el esfuerzo de jóvenes comprometidos con un ideario de centroizquierda (socialdemócratas), con el objetivo de proporcionar formación, debate y discusión política a militantes radicales y en general a todos los ciudadanos interesados.

El Congreso contó con la presencia de dirigentes radicales provenientes de más 15 provincias. Entre los disertantes se encontraron diputados nacionales, intendentes, concejales, miembros de organizaciones universitarias, de las organizaciones juveniles radicales, y de la estructura del Partido Radical en sus distintos niveles. Pero también se prestaron al debate franco y constructivo, en representación de otras expresiones políticas, la legisladora provincial de Córdoba por el MST, Luciana Echeverría, y el legislador provincial por el Partido Socialista de Córdoba, Matías Chamorro. Debe señalarse también la presencia de reconocidos expertos extrapartidarios, provenientes del mundo profesional, académico y del periodismo como la periodista Flavia Fochezato de Telefé. En compañía de este nutrido grupo de expositores, los concurrentes reflexionaron sobre los diversos desafíos que se les presentan a las sociedades contemporáneas, y las respuestas que las fuerzas de centroizquierda pueden y deben ofrecer para sortearlos con éxito, en el marco de una agenda genuinamente socialdemócrata. Bajo esa premisa, los más de 500 ciudadanos que concurrieron, participaron durante una jornada que se extendió desde las 9 hasta las 20 horas, en los siguientes paneles: “Género y Economía Feminista”; “Democracia, conflictos y consensos”; “Desarrollo territorial, innovación e inclusión”; “Laicidad y Estado”; “Derechos Humanos en perspectiva”; “Comunicación política y medios”; “Los desafíos de la socialdemocracia en Argentina”; y “Juventud, pobreza y desarrollo en Argentina y América Latina”.



La realización del Congreso cumplió con los objetivos de servir de espacio de encuentro para el debate, estimular la reflexión, y discutir la necesidad de un programa político de centroizquierda. En una síntesis de las ideas generales más frecuentemente mencionadas por los distintos expositores, se encuentran las siguientes: - Es una tarea urgente la actualización de la agenda socialdemócrata, ajustándola a las profundas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas de los tiempos presentes; - Dicha actualización debe asignarle un lugar destacado a los reclamos de los colectivos de las mujeres y los jóvenes; – A los fines de la construcción de un país social y económicamente inclusivo, la acción política debe arbitrar los mecanismos necesarios para contrarrestar el continuado aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza, que la Argentina ha estado padeciendo en las últimas décadas; - No se debe escindir en el análisis los planos nacional y global, toda vez que los desafíos que tiene por delante la centroizquierda argentina, aún con sus peculiaridades, convergen en gran medida con los que atraviesan a las fuerzas socialdemócratas a lo ancho del globo; - Sólo se deben realizar alianzas y frentes electorales, si los mismos están cimentados en un acuerdo programático auténticamente progresista.

De dicho congreso participaron: el intendente de Godoy Cruz: Tadeo García Salazar; El intendente de Río 3ro Marco Ferrer; el intendente de Bell Ville: Carlos Brinner; el candidato a intendente por la Unión Cívica Radical de Río IV: Gabriel Abrile; el vocero del ex presidente Raúl Alfonsín: Federico Polak; la nieta del ex presidente Raúl Alfonsín: Rocío Alconada Alfonsín; la legisladora del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST): Luciana Echevarría; el diputado provincial por la Unión Cívica Radical de Santa Fe (en el Frente Progresista) Juan Cruz Cándido; la médica Mabel Bianco que en el año 2019 fue elegida una de las 100 mujeres “más influyentes e inspiradoras del mundo” por la BBC; el legislador y presidente del Socialismo: Matías Chamorro; la diputada nacional: Brenda Austin y Carla Carrizo; el presidente de la Federación Universitaria Argentina: Bernardo Weber; la presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba: Rocio Chinellato; la presidenta del comité provincia de la Juventud Radical de Córdoba: Elina Desiree Etchart: la presidenta del Comité Nacional de la Juventud Radical: María Belén Pérez; el Director de comunicación en Zuban Córdoba y Asociados: Gustavo Córdoba; la periodista de Telefe: Flavia Fochezato; la dirigente del Radicalismo de Tucumán Teresita Villavicencio; el dirigentes del Radicalismo de Santa Fe: Sebastián Cáceres; dirigentes del radicalismo de Córdoba como Sergio Piguillem, Nora Landart y Guadalupe Mías; docente de la Universidad Nacional de Córdoba: Marisa Morales, María Cecilia Magnano y Lisandro Gómez; entre otras panelistas.