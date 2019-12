Ginés González García y el nuevo protocolo del aborto: “Es un instrumento sanitario”

El ministro de Salud, Ginés González García, presentó ayer en Casa Rosada el nuevo protocolo de actuación para los casos de aborto no punible, que será publicado hoy en el Boletín Oficial. Dijo que la guía es una “evolución” del que impulsó, y luego anuló, el gobierno anterior. Aseguró que está “actualizado” y que sigue los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Recién recordábamos el 2007, cuando hicimos la primera guía, el primer protocolo... El primer intento, hoy, es la actualización del protocolo. Ha sido actualizado y va a seguir siendo actualizado”, fueron las primeras palabras del flamante ministro sobre la guía de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

“Este protocolo pretende ser una guía para tratar cualquier tipo de patología, y más alguna que está muy protegida por la ley”, siguió.

Y se refirió al “combate contra el protocolo en algunas provincias y de parte del propio ex presidente”.

“Esto ha generado confusión e intimidación sobre profesionales que tienen que cumplir con la ley. En esto, pretendemos que el protocolo sirva como lo que es: una guía de procedimiento, que tenga todo el respaldo”, sostuvo.

Luego se refirió a la adhesión de las provincias: “Ustedes saben que, en un país federal, mucho depende de que se adhieran las provincias. Ya hay muchas que están adheridas, pero lamentablemente algunas provincias grandes, como Buenos Aires, por ejemplo, no aprobaron el protocolo”, añadió.

“Iniciamos un camino de aplicación de la ley y creemos que van a haber organizaciones antiderechos, que van a cuestionar, pero claramente estamos dando un instrumento sanitario, para que se cumpla con el protocolo para personas que lamentablemente están una en situación de interrupción legal del embarazo”, expresó.

Luego informó: “El protocolo describe la situación del aborto en la Argentina y en el mundo. Dice cómo se debe proceder, qué deben hacer los equipos de salud, las evaluaciones médicas, cómo es el procedimiento, es bien técnico y sistematizado. Después dice cuál es la bibliografía en la cual este texto se valida”, agregó.

Consultado sobre los médicos objetores de conciencia, respondió: “Obviamente, somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley”, sostuvo, en referencia a instituciones sanitarias que buscan declararse como tales.

“La ley respeta la objeción, pero no puede quedarse sin respuesta institucional. Hay instituciones que han intentado hacer esto colectivamente y obviamente tienen que hacer lo que dice la ley: tienen que conseguir que se cumpla con la ley”.

“Esto no es un combate ni una búsqueda de votos, es cómo se ejercita un derecho y se cumple con la ley”, agregó.

Consultado acerca del límite de edad gestacional, una de las redactoras del protocolo que acompañaba a García en la conferencia de prensa, dijo: “La normativa argentina no establece un límite de edad gestacional. El protocolo no puede contravenir con lo que la normativa indica. Este protocolo está hecho con los mismos estándares de la Organización Mundial de la Salud y los equipos médicos vamos a tener que trabajar como hemos venido haciéndolo”, agregó.

Respecto del plazo entre la solicitud de la ILE y el momento de realizarla, se informó que son 10 días. “Mientras esa causal esté en el Código Penal, en 10 días debe darse lugar a la práctica”, informaron.

“Nosotros estamos decididos a cambiar la historia con muchas cosas más, además del protocolo”, finalizó García.