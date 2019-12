Actrices Argentinas exige la libertad de una mujer condenada por atacar al abusador de su hija

El Colectivo Actrices Argentinas, junto con otras organizaciones feministas, realizó ayer una performance frente a la Casa de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires para exigir la libertad de Flavia Saganías, quien fue condenada a 23 años de prisión luego de que su hermano atacara al hombre que ella denunció por abusar sexualmente de una de sus hijas.

Para la justicia, Saganías, su hermano y su madre premeditaron la agresión a su ex pareja después de no haber tenido respuesta ante la denuncia de abuso sexual a su hija de 7 años que realizó en la policía.

“Flavia tiene 40 años, es madre de cinco hijes y está presa. Denunció al abusador de su hija de 7 años y cuando la justicia no le dio respuesta publicó en sus redes un alerta”, advirtió la actriz Thelma Fardín en un audio de Whatsapp utilizado para amplificar la convocatoria.

Fardin señaló que “el tipo está suelto, este viernes leen la sentencia firme en Cruz del Eje, condenaron a Flavia a 23 años de prisión. Desde Actrices Argentinas, junto con muchas otras organizaciones, estamos convocando a una performance para exigir su libertad”.

“No podemos permitir que este fallo aleccionador separe a Flavia de sus hijes, Flavia no está sola. Flavia somos todas”, concluye.

En 2017 Flavia denunció a su ex pareja, Gabriel Fernández, por abusar sexualmente de su hija, pero luego de que la policía allanara su casa y realizara las primeras pericias, una trabajadora social determinó que “no había signos de abuso” y el juez archivó la causa.

Fue entonces que Flavia realizó una denuncia por redes sociales con datos de la dirección de Fernández para alertar a la población de la localidad cordobesa de Capilla del Monte.