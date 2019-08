Alberto Fernández: “El dólar a $60 está en un valor razonable”

Tras imponerse en las urnas con el 47,65% de los votos, el candidato del Frente de Todos, Aberto Fernández, aseguró que el Presidente “tiene que terminar su mandato” y llamó a “ser responsables”.

“Argentina tiene que saber que voy a ayudar con todo lo que pueda, pero el Presidente tiene que ocuparse de gobernar“, remarcó Fernández, al tiempo que consideró que el lugar de Macri es “incómodo”.

En diálogo con Marcelo Longobardi, por Radio Mitre, el candidato no descartó que pueda existir una reunión con el jefe de Estado aunque sostuvo que “no agrega nada” que él se junte con Macri.

“Si es necesaria una reunión con Macri va a existir, pero no se qué le agrega que yo me reúna con el Presidente, yo no soy nada más que un candidato”, dijo al respecto, y agregó: “Entiendo que las circunstancias me hayan puesto en este lugar pero el Presidente se llama Mauricio Macri y tenemos que lograr que él tenga plenos poderes hasta el 10 de diciembre porque todo lo demás confunde”.

Por otro lado, el candidato se refirió a la corrida del dólar tras su triunfo en las PASO y consideró que su valor a $60 “es razonable”. En ese sentido, llamó a “preservar las reservas” aunque aseguró que es una “responsabilidad del Gobierno actual”.

“Cada vez que la moneda se devalúa hay miles de argentinos que empobrecen. No hay que especular con esas cosas”, sentenció Fernández y en un claro mensaje a los mercados, aseguró: “Yo vengo a buscar algo nuevo, no a fundar la Argentina. No quiero restablecer un sistema del pasado”.

Al respecto, además, consideró necesario “dejar de mirar el pasado” y propuso “construir algo nuevo que no pasa por caer en los mismos errores”.

Por otro lado, se refirió a la charla que mantuvo durante este miércoles con Mauricio Macri y la calificó de “correcta, fructífera y sincera”. “Fue una charla sincera, tenemos miradas diferentes pero los dos entendemos que el país está en una situación crítica”, añadió.

“Yo estaba dando clases, salí y me encontré con un montón de mensajes de WhastApp. Llegué al mensaje de Macri después de muchos otros pero como estaba manejando no pude contestarlo”, explicó Alberto para desmentir las versiones que indicaban que había optado por no responde el mensaje del mandatario.

Además, precisó que le pidió al Presidente que “no insista” con la idea de que el país puede derivar en una situación similar a la de Venezuela ante un eventual triunfo del Frente de Todos y se distanció del líder chavista Nicolas Maduro al asegurar que ha sido “muy crítico” de su gestión. “No hay nada más lejano a eso”, sumó al respecto.