El gobierno reiteró que la transparencia del escrutinio de las PASO será "total"

El secretario de Modernización nacional, Andrés Ibarra, afirmó hoy que la transparencia del escrutinio provisorio de las PASO del próximo domingo será "total, absoluta" y aseguró que "no hubo y no hay ninguna duda de la capacidad técnica" de la empresa Smartmatic, luego de explicar, en forma pormenorizada, el proceso licitatorio en el que ganó dicha empresa, que no tuvo ninguna impugnación.

A su vez, Ibarra resaltó que la tarea de Smartmatic tendrá un costo de dos millones de dólares, lo que representa "la mitad de precio del que costaron los comicios del 2015", y que "es la primera vez que se hace en 20 años" que se adjudica este proceso a través de una licitación que garantizará "una elección que va a ser la mas trasparente de nuestra historia".

"Quisimos que de una vez por todas Argentina tuviera un proceso trasparente", aseguró Ibarra, durante una rueda de prensa en la sede central del Correo Argentino, en el barrio porteño de Barracas, que compartió junto al secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, y a otros funcionarios nacionales.

"Hay una movida para contaminar este proceso, no se si será por temor al resultado de las elecciones", manifestó el también vicejefe de Gabinete, para quien "no hay ninguna duda sobre la capacidad técnica de la empresa" ya que "no hubo ninguna impugnación en absoluto".

Por su parte, Pérez puso destacó "los enormes pasos que se han dado en pos de la transparencia" y agregó que las denuncias en contrario tienen "sentido político, con el propósito de enturbiar el comicio, pero con cero rigor técnico".

"Se han dicho mentiras, producto del proceso electoral, que terminan pronto", agregó Pérez al rechazar las objeciones planteadas por el Frente de Todos y recordó que el escrutinio provisorio será convalidado, 48 horas después del cierre del comicio, por la justicia electoral.

Además, confirmó que los primeros resultados de las PASO se empezarán a conocer "a partir de las 21 horas" y el escrutinio provisorio estará listo "a medianoche".

"El 80% (de la carga de datos) debería estar completada cerca de medianoche", puntualizó Pérez.

El funcionario agregó que los representantes de los partidos políticos recibieron tanto el software de acceso al escrutinio provisorio como el software de transmisión de datos "que por primera vez se entrega" en una elección.

Pérez destacó que el sistema que se ha implementado "tiene dos ventajas: la transparencia, porque incluye herramientas de transparencia y más control de los partidos políticos y la agilidad del sistema que permite que, a las 21, empiecen a publicarse los primeros datos y a medianoche la gente se podrá ir a dormir con el resultado de las elecciones".

"En el 2015 había imposibilidad fáctica de conocer los telegramas antes de que salieran. Este año se sabrá hasta el horario. Es más que evidente que se ha ganado", aseguró el secretario de Asuntos Políticos, y agregó: "muchos de los cuestionamientos han tenido mas un sentido político y cero rigor técnico".

Por su parte, Ibarra enfatizó que gracias a que la trazabilidad de los telegramas estará habilitada "de punta a punta", los partidos políticos o cualquier veedor podrá consignar la fidelidad de los datos transmitidos.

"A veces se corre el foco, pero la trazabilidad está garantizada", dijo Ibarra, quien garantizó que "no hay chance de retener votos de ningún lado. El 'cajoneo' de los votos no se puede hacer porque, si se hiciera, sería fácilmente identificable por los fiscales", cerró el secretario de Modernización.