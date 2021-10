Del Caño dijo que buscarán revalidar “la muy buena elección de las PASO”

Nicolás del Caño, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad visitó ayer Junín y fue entrevistado por Telejunín Noticias, donde se refirió a las últimas PASO y las expectativas de las legislativas del 14 de noviembre.

“Venimos de hacer una elección importante en las PASO, logramos ser la tercera fuerza en todo el país, en la provincia de Buenos Aires. Creo que es muy importante que ahora de cara al 14 podamos revalidar la muy buena elección que hicimos, conquistando bancas en el Congreso nacional”, aseguró.

“Nosotros tenemos que renovar dos bancas por la provincia de Buenos Aires y si crecemos de lo que obtuvimos en las PASO, que fue la mejor elección que hizo el Frente de Izquierda, desde que existimos hace diez años, es la mejor PASO que hicimos, por eso tenemos la expectativa sobre todo porque hay muchos mensajes de apoyo, de aliento y gente que no fue a votar que nos dice que ahora nos va a ir a votar”. Y agregó, además, “otra gente que quizás apostó a otras fuerzas políticas, que también empezaron a ver la propuesta del Frente de Izquierda y me parece que eso es muy importante pensando de cara no solamente en la elección sino en lo que se viene después de la elección, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

En ese sentido, remarcó que “este acuerdo por el que están convocando a todas las fuerzas políticas, de lo cual obviamente el Frente de Izquierda no va a ser parte para pagar una deuda completamente ilegal, ilegítima, fraudulenta”.

“Apoyo de sectores”

Por otro lado, se refirió a las propuestas de su espacio: “Me parece que nuestras propuestas han concitado el apoyo de importantes sectores, como el planteo de la reducción de la jornada laboral a seis horas, para generar empleo genuino, es decir repartir las horas de trabajo entre aquellas personas que hacen 10 o 12 horas por día y quienes no tienen empleo, esta reducción permitiría crear nuevos turnos en empresas y fábricas donde estos trabajadores desocupados puedan tener un trabajo genuino, sin obviamente afectar el salario. Con un salario igual a la canasta familiar”.

Y aseguró: “Ha sido una propuesta de las pocas que se han escuchado en la campaña, que es de avanzada digamos, y plantea resolver este tema. Lo mismo con plan de obras públicas, construcción de viviendas que son tan necesarias hoy en Argentina y también motorizaría el empleo en la construcción, ese es otro de los elementos principales que hemos planteado en la campaña y me parece que mucha gente ve que nuestros planteos y propuestas no son una promesa de ocasión porque hay una elección”.

“Vos escuchás a uno u otro que prometen y hacen lo contrario cuando llegan al Gobierno”, refirió y destacó que las propuestas del espacio “están respaldadas por una práctica de todos los días, junto a las distintas luchas de las mujeres, de los trabajadores, de la juventud, en defensa del medio ambiente”.

Sobre las viejas políticas aseguró que “siempre se alternaron en el poder y se aplicaron las mismas recetas que nos trajeron hasta acá”, en lo que remarcó la situación de “pobreza, endeudamiento, fuga de capitales”.

“El problema no es que los trabajadores tienen muchos derechos, que hay que bajarle los impuestos a los ricos y van a venir las inversiones. El problema es que se la llevan afuera para eludir y evadir impuestos, que son los que después la gente tiene que pagar. Porque los impuestos que no pagan ellos, que evaden y eluden, los pagamos todos con el IVA, y otros impuestos que somos los que tenemos que sostener a la mayoría del pueblo que ya no tiene ni siquiera para comer en muchos casos”.

Por último, sobre los acuerdos políticos que pueden surgir aseguró que “nunca han convocado a un acuerdo que haya beneficiado al pueblo, siempre han hecho otros a espaldas del pueblo y para perjudicarlo. Y no vamos a participar de ninguno que tenga como base el reconocimiento de una deuda ilegítima que no se contrajo para beneficiar a las mayorías, que no significó construcción de escuelas, hospitales sino que fue para la fuga de capitales. Y la deuda está asociada al crecimiento de la pobreza de todos estos años”.