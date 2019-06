Massa cerró con Fernández pero su cargo es un misterio

El conductor del Frente Renovador, Sergio Massa, prolongó el misterio sobre su candidatura al sostener anoche que “hasta el 22 de junio hay tiempo” para decidir si se mide en las Paso con Alberto Fernández, precandidato presidencial de Unidad Ciudadana junto al cual cerró ayer el Frente de Todos.

“Queremos devolverle la esperanza a los argentinos para que no queden de rodillas ante los acreedores y el FMI. Acordamos hoy tres puntos. Un programa de Gobierno; sostener una coalición de partidos y resolver nuestras diferencias de forma democrática”, señaló Massa a la prensa, tras el encuentro que mantuvo con Alberto Fernández, en las oficinas que el ex jefe de Gabinete posee en el barrio porteño de Monserrat.

El ex diputado nacional del Frente Renovador postergó una definición sobre una eventual presentación suya o de su espacio en las primarias del 11 de agosto, y estimó que las candidaturas “pueden resolverse por consenso”.

“Hay tiempo hasta el 22 de junio (fecha en la que cierra el plazo para inscribir precandidaturas a las Paso) para definir el armado de listas. Lo importante es poner por delante los intereses de los argentinos”, subrayó.

Frente de Todos

Fernández y el referente del Frente Renovador sellaron ayer a la tarde un acuerdo programático y resolvieron inscribir el Frente de Todos, que integran 13 partidos y tiene como base troncal al PJ, para competir en los comicios nacionales.

El promocionado “café” al cual Fernández había invitado a Massa el domingo pasado, que tuvo la foto de rigor, duró unos 45 minutos y ambos referentes acordaron la redacción de un documento que además subieron a las redes desde sus cuentas de Twitter.

“Hace tiempo que una gran parte de nuestra sociedad espera que nos unamos para salir adelante. La construcción de una coalición electoral y de gobierno y un programa con bases y puntos acordados lo hará posible. El camino para ponernos de pie es entre todas y entre todos”, tuiteó Fernández.

Para el fin de semana, el tigrense debería tener el nombre de la compañera de fórmula para una eventual primaria con los Fernández.

El nombre de Natalia De La Sota es el que más circula, pero en Córdoba no hubo confirmación.