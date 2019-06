Urtubey va con Lavagna, que sumó a Camaño

El economista Roberto Lavagna y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey sellaron la fórmula presidencial del espacio alternativo que les permite mantener encendido el discurso en el que se presentan como una “tercera vía” política, equidistante del oficialismo y el kirchnerismo, e incluso del Frente Renovador de Sergio Massa.

En ese sentido, su alianza sumó a la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño, quien se separó del tigrense luego de que sellara su acuerdo con el PJ y el kirchnerismo.

El frente que encabezará el ex ministro de Economía se llamará “Consenso Federal 2030” y, según fuentes cercanas a ambos dirigentes, no habrá internas dentro del espacio en las Paso del 11 de agosto, uno de los puntos en los que Lavagna se mantuvo inflexible desde que mostró voluntad de competir en las elecciones presidenciales.

Después de varias idas y vueltas, Urtubey aceptó bajar su precandidatura a presidente por Alternativa Federal para ser el compañero de fórmula de Lavagna.

Tras el anuncio de la candidatura del senador peronista Miguel Pichetto a vicepresidente de Mauricio Macri, por el frente “Juntos por el Cambio”, más el conversado pacto de Massa con el kirchnerismo, los “tiempos se aceleraron, y no dejaron otras opciones que ir juntos y evitar la interna”, señalaron allegados al ex ministro de Economía.

Así las cosas, Alternativa Federal “no dejará de existir” sino que “participará junto con Consenso 19 en un mismo frente pero seguimos siendo la única alternativa”, indicaron.