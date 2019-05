Lavagna confirmó que será candidato

El ex ministro Roberto Lavagna confirmó hoy su precandidatura a presidente y su intención de acordar con el resto de los dirigentes del espacio Alternativa Federal, de cara a las Paso de agosto.

“Soy candidato a presidente”, fue el título de un comunicado que Lavagna difundió ayer y con el que anunció su decisión de competir electoralmente este año, tras visitar la Universidad del Salvador para disertar con alumnos y autoridades académicas.

Luego, en una historia de Instagram y en una entrevista que concedió, Lavagna adelantó que mañana se reunirá con dirigentes de Alternativa Federal.

“Soy candidato a presidente, después veremos detalles. El miércoles voy a llevar la propuesta del consenso que busca mantenernos al margen de los dos lados de la grieta para que no nos lleven para un lado ni para el otro. Ellos, el gobierno y Cristina, son la grieta. Nosotros somos la antigrieta, como lo definió Schiaretti”, dijo.

Además, lo primero a resolver en Alternativa Federal “es saber si algún integrante se va a querer ir con Cristina o con el Gobierno”.

“Esa es la primera respuesta que tenemos que tener, sino ¿vamos a hacer una Paso entre uno que se quiere ir para un lado, entre otro que se quiere ir para el otro lado, y nosotros que ratificamos Consenso 19? ¿Cuál es el sentido lógico de eso?”, se preguntó.

Lavagna formalizó su precandidatura dos días después de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara su postulación a las Paso para el cargo de vicepresidenta, en dupla con su ex funcionario Alberto Fernández.

“Hoy -diferenció- hay un lado de la grieta que sigue estando, simplemente designó su fórmula, no hay cambio desde el punto de vista de cómo ven el país. Del otro lado está el Gobierno, ratificando sus políticas. Frente a eso está la idea de consenso con peronistas, radicales, socialistas, GEN, sectores del MID”.