Macri recibe a Schiaretti, que se alejó de Fernández

El presidente Mauricio Macri recibirá esta tarde al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que viene de arrasar en las elecciones en su provincia hace poco más de una semana y se posicionó como un árbitro interno del peronismo nacional, donde ayer dijo en modo taxativo: “No somos el kirchnerismo”, frase con la cual ratificó que Alternativa Federal tendrá candidato propio a la Presidencia.

Con el encuentro entre Macri y Schiaretti, el Gobierno lanzará la segunda etapa del debate sobre el acuerdo de estabilidad.

El Presidente y el mandatario cordobés, que ya avisó que trabajará para que Alternativa Federal presente una fórmula propia para competir contra Macri y el flamante binomio que conforman Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se verán dos veces en un mismo día. Primero, a las 18, Macri recibirá a Schiaretti en su despacho para hablar de la carta que el jefe del Estado le envió hace 15 días con los 10 puntos con políticas de estado.

Y por la noche compartirán un acto por los 100 años de Fiat -la relación entre ambos comenzó cuando Schiaretti trabajaba en la filial de Brasil de la automotriz y Macri estaba al frente de Sevel- en la Argentina.

El Presidente y el gobernador mantienen una “muy buena relación”. E incluso, tras obtener casi el 54% de los votos en su reelección, Schiaretti volvió a dejar en claro su sintonía con Macri

A la espera de la reunión Schiaretti descartó este lunes cualquier tipo de acercamiento tanto con el kirchnerismo como con el Gobierno, y aseguró que Alternativa Federal tendrá candidato propio en los comicios presidenciales.

“No comento lo que hace otro espacio político. No soy parte del kirchnerismo; (Alternativa Federal) va a tener fórmula propia. No vamos a formar parte de una alianza ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos. Vamos a presentar candidato en las elecciones presidenciales”, aseveró en declaraciones al Canal 10 de Córdoba.

De esta manera, el gobernador cordobés echó por tierras las especulaciones que se habían generado tras el anuncio el sábado de la fórmula que encabezará Alberto Fernández, y que tendrá a la ex mandataria como precandidata a vicepresidenta.

De hecho el sábado, el mandatario provincial había señalado al diario La Voz que la ex jefa de Estado “pertenece a otro espacio”.

Schiaretti también se refirió este lunes a la posibilidad de que Sergio Massa se sume al nuevo armado kirchnerista, algo que el ex intendente de Tigre no descartó. “Para qué me voy a poner a especular, no es lo que me dijo Massa. Estamos construyendo juntos. Entiendo la ansiedad”.