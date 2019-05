Comienza el primer juicio contra Cristina Fernández

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 rechazó ayer un recurso que había planteado Lázaro Báez para suspender el juicio que tiene previsto comenzar hoy contra Cristina Kirchner, acusada de integrar una asociación ilícita que derivó obras públicas para favorecer al empresario de Santa Cruz.

Báez había recusado a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Adriana Palliotti, que actúa como jueza suplente.

El abogado Víctor Hortel cuestionó que fueran los mismos jueces que juzgaban a su cliente en la causa por lavado de dinero, conocida como “la ruta del dinero K”.

El abogado Hortel sostuvo que como los dos casos son conexos los jueces podrían prejuzgar.

Por eso Báez los recusó y pidió que se suspenda el juicio, pero el tribunal rechazó esas medidas y ratificó el inicio del proceso para este mediodía.

Al mismo tiempo los jueces del tribunal recibieron un escrito de la defensa de Cristina Kirchner en la que señala que están en trámite en la Corte recursos de queja cuestionando cuestiones de prueba.

El tribunal lo tuvo presente, pues no se trata de un pedido concreto de suspensión.

Junto con Cristina Kirchner y Báez serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros.

Es el primer juicio oral a la ex mandataria.

La acusación es por las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas que recibieron las empresas de Báez.

El juicio

A partir de hoy intervendrá el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la Capital, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Adriana Palliotti actuará como jueza sustituta.

Las partes acusadoras son: el fiscal Diego Luciani, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los imputados son 13: Cristina Fernández de Kirchner; Julio De Vido; José Francisco López; Nelson Guillermo Periotti; Carlos Santiago Kirchner; Lázaro Antonio Báez; Raúl Osvaldo Daruich; Mauricio Collareda; Héctor René Jesús Garro; Juan Carlos Villafañe; Raúl Gilberto Pavesi; José Raúl Santibañez y Abel Claudio Fatala.

Está previsto que declaren aproximadamente 160 testigos, en el marco del expediente que tiene 60 cuerpos (200 hojas cada uno) y con unas 150 cajas con documentación.

La primera audiencia del juicio oral se realizará hoy en la Sala Amia de los tribunales federales de Av. Comodoro Py 2002 y será transmitida en vivo por la página web del Centro de Información Judicial.

Está previsto que se realicen audiencias todos los días lunes, pudiendo extenderse luego a más días de la semana.