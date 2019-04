Banda cambiaria congelada

El Banco Central anunció que congela desde hoy y hasta fin de año los límites de la zona de no intervención en el mercado cambiario a un piso de $39,75 y un techo de $51,45 y que se abstendrá de comprar divisas, hasta el 30 de junio, por debajo del límite inferior.

Estas dos modificaciones se sumarán al esquema monetario que lleva adelante la entidad desde el 1 de octubre pasado para reducir la inflación.

Así lo anunció el presidente del Bcra, Guido Sandleris, al presentar el Informe de Política Monetaria (Ipom) de abril y luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos diera a conocer que el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo alcanzó el 4,7%, algunos puntos por encima de las estimaciones privadas.

Las dos nuevas medidas complementan las anunciadas hace un mes por Sandleris orientadas a prolongar hasta fin de año el crecimiento cero de la base monetaria.

Afirmó, además, que la entidad fijó hasta fin de año los límites de la zona de no intervención en el mercado cambiario al nivel de ayer, es decir de $39,75 de límite inferior y de $51,45 del superior, por lo cual la banda de flotación de la divisa “a partir de hoy pasa a ser plana hasta fin de año”.

La segunda medida anunciada refiere a que la entidad no intervendrá en caso de que la cotización del dólar descienda de $39,75 por unidad.