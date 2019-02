“Hay un líder, el Presidente, que irá por la reelección”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que no discutieron aún en Cambiemos la posibilidad de habilitar una interna nacional, tal como insistió la UCR en los últimos días, pero aclaró que el “líder del espacio político es el Presidente, que ya anunció que va por la reelección”, y que no hubo “hasta ahora requerimientos para debatir algunas alternativas”.

Frigerio señaló que el pedido de Paso presidencial de la UCR “es algo que en definitiva tiene que definirse en la Mesa Nacional de Cambiemos, donde están representados todos los partidos políticos” y recalcó que “hasta ahora no es un tema que se haya discutido”.

Sobre el cierre de listas de Cambiemos en Santa Fe y Entre Ríos, el ministro resaltó: “Hemos avanzado mucho en estos últimos días en los cierres en prácticamente la totalidad de las jurisdicciones del país, y nos quedan algunas provincias por acordar. Este fin de semana tuvimos dos cierres importantes en Santa Fe el viernes y en Entre Ríos el sábado, en donde finalmente se llegó a un acuerdo con listas de unidad”.

“En ambos casos tenemos candidatos a gobernadores del radicalismo y de vicegobernadores del PRO y con listas de legisladores con presencia de todos los partidos de la coalición de gobierno, que en algunas provincias todavía es más amplia que a nivel nacional”, sintetizó el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

Seguidamente agregó: “El adelantamiento de la elección, entre otras cosas, fue un factor decisivo para que tomáramos la decisión con el Presidente que de yo no participara de esa elección”. Luego, continuó: “Es un año muy intenso desde el punto de vista de la gestión. Sólo desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda tenemos vamos a terminar alrededor de mil obras distribuidas a lo largo y a lo ancho del país”.

Acerca del trabajo en el Congreso Nacional, que comienza el primero de marzo con la apertura de las sesiones ordinarias, el ministro Frigerio aseguró: “Ya tenemos dos leyes que van a empezar su tratamiento en comisión que son la Ley de Financiamiento de la Política y Barras y estimamos que la primera semana de abril puedan transformarse en leyes”.

Por último, respecto a la salida anticipada del diputado Emilio Monzó, Frigerio dijo que “él ya ha anunciado que no va a la reelección como presidente de la Cámara de Diputados y la fecha en la que termine su gestión en el Congreso la va a definir junto con el Presidente de la Nación”.