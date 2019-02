La inflación acumula una suba interanual del 49,3%

El nivel general del Indice de precios al consumidor (IPC) subió un 2,9% en enero y acumuló un alza del 49,3% en comparación con el mismo mes del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Estos registros representan un aumento de 0,3 puntos porcentuales (p. p.) en relación con diciembre y de 1,7 p. p. en la comparación interanual.

La inflación del mes estuvo liderada por la evolución de los precios regulados, que aumentaron 3,4%, unos 0,8 puntos porcentuales más que el mes anterior.

El aumento más importante de enero se registró en el rubro Comunicación (7,4%), y luego se ubicaron restaurantes y hoteles (3,7%), otros bienes y servicios (3,6%), bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), recreación y cultura (3,5%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,4%), y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%).

En cambio, los sectores que casi no registraron variaciones en el costo de vida fueron educación (+0,6%) y prendas de vestir y calzado (-0,6%).

En el acumulado anual, transporte encabeza el registro inflacionario con una suba del 67,3%, seguido por comunicación con 63,7%, Otros bienes y servicios (55,1%), alimentos y bebidas no alcohólicas con 53%, y equipamiento y mantenimiento del hogar (52,5%).

En línea con lo observado en el mes de diciembre, la inflación en servicios (3,5% mensual) fue superior a la inflación en bienes (2,6% mensual).

De acuerdo con la visión del Banco Central de la República Argentina (Bcra), la inflación en bienes suele ser más sensible a la evolución del tipo de cambio mientras que los servicios, que en general son menos transables, evolucionan influenciados por salarios, luego de la recomposición de ingresos de diciembre.

El Gobierno estima una inflación del 23% para este año y la baja más importante, según fuentes oficiales, se verá en el segundo semestre, en virtud de la incidencia que tendrán las correcciones tarifarias en los primeros meses de este año.

De hecho, el presidente Mauricio Macri aseguró ayer que “ya está empezando a bajar la inflación, lentamente va a mejorar la actividad económica y esperamos que eso nos lleve a tener un crecimiento cada vez más sólido”.

A diferencia de meses anteriores, los funcionarios del Gobierno nacional son prudentes al momento de pronosticar el porcentaje de inflación para este año. La gran apuesta pasa por equilibrar las cuentas fiscales, restringir la base monetaria y, consecuentemente, cumplir lo pactado en el acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De todas maneras, las proyecciones del sector privado plasmadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundidas mensualmente por Bcra, pronostican que la inflación rondará el 28,5% este año.

Este número se desprenden del último informe que se dio a conocer a principio de mes, y superó en 0,2 puntos porcentuales al difundido en diciembre.

Los economistas del sector privado, en este trabajo, pronostican que tanto la inflación general como la núcleo (no contempla la estacionalidad ni los shocks externos) mostrará reducciones en los próximos meses. En tanto que la inflación esperada para el primer trimestre de este año año se mantiene en niveles similares a los registrados en diciembre de 2018.