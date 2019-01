Dólar mayorista cerró por debajo del piso de $37

El dólar mayorista cerró ayer en $37, nuevamente debajo del piso de la banda de flotación pese a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) interviniera en la plaza con la compra de US$50 millones, en tanto para la venta al público terminó estable en $38,057 promedio.

La banda de no intervención propuesta en la política monetaria del Central se manejó hoy con un piso $37,45 y un máximo de $48,47. De esta forma, el dólar mayorista volvió a cerrar por debajo del precio de apertura de mañana, que además estará por encima de los $37,45 de esta rueda ya que la entidad resolvió el 1 de octubre pasado un esquema de actualización diario que actualmente se ubica en el 2% mensual.

La entidad que conduce Guido Sandleris efectuó este mediodía una subasta en la que compró la totalidad propuesta de US$ 50 millones, el máximo diario fijado por el Comité de Política Monetaria.

De esta forma el BCRA realizó la tercera intervención consecutiva en el mercado de cambios luego de las compras que efectuara el jueves y el viernes pasado por US$20 millones y US$ 40 millones respectivamente.

En la subasta de ayer la entidad compró a un precio promedio de $37,131, "siendo el máximo precio de compra de $ 37,140" informó la autoridad monetaria.

El monto anunciado fue de "hasta US$ 50 millones y se compró la totalidad", añadió la entidad.

A principio del mes, el Banco Central había anunciado a través de un comunicado que mantendría "la cautela en su estrategia de intervención cambiaria a aplicarse en caso de que el tipo de cambio se encontrase fuera de la zona de no intervención".

El dólar mayorista comenzó la semana operando en $37,15, veinticinco centavos por encima del cierre del viernes pero por debajo de la banda de intervención, lo que impulsó la nueva intervención del BCRA y concluyó en $37,00.

"En una rueda de buen volumen de negocios, la divisa norteamericana operó con tendencia mixta y tuvo una leve recuperación respecto del final de la semana pasada", indicó el operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.

"El empuje de la oferta diluyó la suba inicial y acomodó los precios en un nivel discretamente más elevado que su jornada anterior, pero todavía bastante alejado de la banda inferior de la zona de no intervención", agregó el operador.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$719,450 millones y en futuros en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) se hicieron US$10 millones.